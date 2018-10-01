چرا «قیمت دلار» با افزایش و کاهش ناگهانی مواجه شد؟

مجله مهر: امروز صبح بعد از انتشار خبر حمله موشکی سپاه به گروه ‌های تروریستی حادثه اهواز و به دنبال آن خبر حکم اعدام مفسدان اقتصادی و سلطان سکه، سومین خبری که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت کاهش نسبتا چشمگیر قیمت دلار بود، خبری که علی الظاهر عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی علت آن را به دو خبر اول امروز نسبت دادند و آن را پایین آمدن قیمت نرخ ارز بی تاثیر ندانستند؛ موضوعی که در حال حاضر عده زیادی از مردم را مجددا به صرافی‌ها کشانده آن هم نه برای خرید که این بار برای فروش دلار!

اما در این میان عده‌ای از کارشناسان اقتصادی پایین آمدن قیمت دلار را با توجه به افزایش غیر واقعی آن در هفته گذشته یک امر تقریبا طبیعی می‌دانند و آن را به جوسازی‌ها و عملکرد نادرست دلالان در بازار نسبت می‌دهند؛ چون با کمی تحقیق و بررسی، می‌شود به این نتیجه رسید که هیچ وقت فعالان حوزه اقتصاد و بازار روی نرخ‌هایی تا این میزان غیر واقعی، خرید و فروشی انجام نمی‌دهند و معامله نمی‌کنند. برای همین هم حجم معاملات اقتصادی در این شرایط متوقف می‌شود و این نرخ های فضایی در بازار فقط در حد حرف باقی می‌ماند.

این درحالی است که بعضی از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که با توجه به نرخ‌های غیر عقلانی در روزهای گذشته همچنان پیش بینی می‌شود که میزان قیمت ارز روندی نزولی را با خود در پی داشته باشد. ناگفته نماند که ثبات و تداوم این کاهش قیمت در آینده به عملکرد صحیح دولت در مدیریت و کنترل شرایط بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، برخی از کاربران فضای مجازی در ساعات اخیر به این نکته اشاره می‌کنند که چرا پایین آمدن دلار از سوی کانال‌های تلگرامی بی‌نام‌ونشان اما تاثیرگزاری [که در روزهای افزایش قیمت مرتب قیمت می‌دادند] چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روایت‌های شخصی برخی کاربران از مشاهدات عینی‌شان از بازارهای غیررسمی خریدوفروش دلار همچون چهارراه استانبول هم حکایت از آن دارد که هجوم برای فروش دلار زیاد شده و امکان ادامه این موضوع طی روزهای آینده نیز وجود دارد.

مشاهدات خبرنگاران مهر نیز نشان می‌دهد که زمزمه های کاهش قیمت دلار امروز در بازار آزاد توانسته فروش ارز از سوی دارندگان خانگی ارز را رونق بخشد و دلالان نرخ های متفاوتی از ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان را پیشنهاد می‌دادند.