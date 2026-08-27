به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مصطفوی ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان اظهار کرد: وحدت میان مردم و مسئولان همواره یکی از عوامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها بوده است اما این وحدت نباید مانع بیان صریح و سازنده مشکلات و انتقادات شود.

وی با انتقاد از برخی رویه‌ها در ارائه آمار به سازمان برنامه و بودجه افزود: وقتی وضعیت پروژه‌ها بهتر از واقعیت موجود نشان داده می‌شود نیازهای واقعی شهرستان‌ها نیز در زمان تخصیص اعتبارات به‌درستی دیده نمی‌شود.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات در استان همدان گفت: توسعه نباید تنها به مرکز استان محدود شود و همه شهرستان‌ها باید متناسب با نیازها و محرومیت‌های خود از امکانات و اعتبارات برخوردار شوند.

مصطفوی با اشاره به مشکلات شهرستان‌های رزن و درگزین اظهار کرد: مناطق محروم و دورافتاده استان نباید به دلیل فاصله از مرکز از حداقل امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز محروم بمانند.

وی همچنین به مشکلات تامین آرد در برخی روستاها اشاره کرد و گفت: آمارهای جمعیتی قدیمی موجود در سامانه‌ها با واقعیت امروز برخی روستاها همخوانی ندارد و این مسئله موجب کاهش سهمیه آرد و ایجاد مشکل در تامین نان مردم شده است.

مصطفوی در ادامه با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان درگزین افزود: ساختمان دادگستری شهرستان درگزین هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و انتظار می‌رود در توزیع اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های قضایی نگاه عادلانه‌تری به همه شهرستان‌ها وجود داشته باشد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مسئولیت مدیران و نمایندگان در برابر مردم خاطرنشان کرد: آمارهای کاغذی مشکلی از مردم حل نمی‌کند و باید واقعیت‌ها را همان‌گونه که هست به مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کنیم.

وی گفت: هدف از بیان این مطالب تخریب یا ایجاد اختلاف نیست بلکه مطالبه‌گری برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تکرار محرومیت‌ها ست و همه مسئولان باید برای توسعه متوازن استان همدان تلاش کنند.