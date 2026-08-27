به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (پنج‌شنبه) میزبان دختران مدال‌آور وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود.



در این جلسه محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان و سجاد انوشیروانی حضور داشتند.



وزیر ورزش و جوانان ضمن تقدیر از بانوان ایران، برای آنها در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین آرزوی موفقیت کرد و از آنها خواست تا تلاش‌شان برای بالا بردن پرچم ایران را بیش از پیش کنند.