به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (پنجشنبه) میزبان دختران مدالآور وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود.
در این جلسه محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان و سجاد انوشیروانی حضور داشتند.
وزیر ورزش و جوانان ضمن تقدیر از بانوان ایران، برای آنها در بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین آرزوی موفقیت کرد و از آنها خواست تا تلاششان برای بالا بردن پرچم ایران را بیش از پیش کنند.
بانوان مدالآور وزنهبرداری ایران با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (پنجشنبه) میزبان دختران مدالآور وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود.
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