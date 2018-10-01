شارل آزناوور خواننده فرانسوی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شارل آزناوور ترانهسرا، آهنگساز و خواننده بزرگ فرانسوی، امروز دوشنبه اول اکتبر در سن ۹٤ سالگی چشم بر جهان فروبست.
آزناوور در ٢٢ ماه می ۱٩٢٤ در پاریس به دنیا آمد و فعالیتهای هنری خود را به عنوان خواننده، ترانهسرا و آهنگساز از سال ۱۹٤۶ آغاز کرد. او در طول زندگی هنری خود بیش از هزار و چهارصد ترانه به زبانهای مختلف جهان از جمله فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، ارمنی، آلمانی، روسی و غیره خواند و یکی از مردمیترین و در عین حال جهانیترین خوانندگان فرانسه بود.
او از پدر و مادری ارمنی متولد شده بود که به دلیل کشتار در کشورشان به پایتخت فرانسه مهاجرت کرده بودند. تولد آزناوور در فرانسه تصادفی بود. آزناوور هنگامی که والدینش در انتظار ویزای ورود به آمریکا بودند در پاریس به دنیا آمد. پدر و مادر آزناوور عاقبت در فرانسه ماندگار شدند و رستوران محقری در پاریس دایر کردند که عمدتاً به پاتوق هنرمندان به ویژه هنرمندان تبعیدی روسیه و ارمنستان تبدیل شد.
شارل آزناوور بی آنکه منکر فرهنگ فرانسوی خود بشود، نمایندگی ارمنستان را در شماری از نهادهای دیپلماتیک بین المللی برعهده گرفت و در سال ٢۰۰۸ ملیت ارمنستان را دریافت کرد. او سپس به عنوان سفیر ارمنستان در سوییس و همچنین نمایندۀ دائم ارمنستان در سازمان ملل انتخاب شد و سازمان یونسکو او را به عنوان نمایندۀ دائم خود در ارمنستان برگزید.
به شارل آزناوور لقب فرانک سیناترای فرانسه دادهاند. کمابیش همهٔ آوازهای آزناوور دربارهٔ عشق و مهر است.
نظر شما