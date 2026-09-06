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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

آتش‌سوزی در سونا خشک یک استخر در کاشان مهار شد

آتش‌سوزی در سونا خشک یک استخر در کاشان مهار شد

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان از مهار آتش‌سوزی و رفع دودگرفتگی در بخشی از یک مجموعه استخر در بلوار امام رضا(ع) کاشان خبر داد.

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش سوزی در سونای خشک یک استخر در بلوار امام رضای کاشان ساعت ۲۰:۰۵ به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی کاشان اعلام شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی برای اطفای حریق و ایمن‌سازی محل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد قسمتی از سونای خشک این مجموعه دچار حریق شده و در پی آن دود در بخش‌هایی از مجتمع منتشر شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان ادامه داد: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع در محل، عملیات اطفای حریق را انجام داده و پس از مهار حریق اولیه ، نسبت به رفع دودگرفتگی و ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی، حریق به‌طور کامل مهار و خطر از محل رفع شد و این حادثه مورد مصدومیتی نداشت.

کد مطلب 6932225

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