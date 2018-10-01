اعضای بدن جوان اهل میامی به چند بیمار زندگی بخشید

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر اهدای عضو یک جوان اهل میامی به بیماران نیازمند عضو در بیمارستان سینای تهران، تأکید کرد: این جوان به نام سینا شکاری چندی پیش به دلیل تصادف در کمربندی میامی دچار ضایعه مغزی شده و مدتی را نیز در بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود بستری بود.

وی افزود: به دلیل ضایعه شدید به سر این مرحوم، امکان احیای وی وجود نداشت و پس از رضایت والدین سینا، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند عضو، زندگی تازه بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: عمل پیوند اعضای مرحوم شکاری در بیمارستان سینای تهران انجام شد.

چمن گفت: سینا شکاری نخستین اهداکننده عضو در میامی محسوب می‌شود.