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۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

اعضای بدن جوان اهل میامی به چند بیمار زندگی بخشید

اعضای بدن جوان اهل میامی به چند بیمار زندگی بخشید

شاهرود - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از اهدای اعضای بدن یک جوان اهل میامی به بیماران نیازمند عضو خبر داد و گفت: سینا شکاری چندی پیش به دلیل تصادف مرگ مغزی شده بود.

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر اهدای عضو یک جوان اهل میامی به بیماران نیازمند عضو در بیمارستان سینای تهران، تأکید کرد: این جوان به نام سینا شکاری چندی پیش به دلیل تصادف در کمربندی میامی دچار ضایعه مغزی شده و مدتی را نیز در بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود بستری بود.

وی افزود: به دلیل ضایعه شدید به سر این مرحوم، امکان احیای وی وجود نداشت و پس از رضایت والدین سینا، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند عضو، زندگی تازه بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: عمل پیوند اعضای مرحوم شکاری در بیمارستان سینای تهران انجام شد.

چمن گفت: سینا شکاری نخستین اهداکننده عضو در میامی محسوب می‌شود.

کد مطلب 4418174

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    نظرات

    • علی باقری IR ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
      0 1
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      استاد میامی در آمریکا هست چرا دقت نمیکنید و باز از حقوق پایین میگویید. اول خودمونو درست کنیم و از کار کم نزاریم بعد به دولت غر بزنیم چرا کارش را درست انجام نمیدهد. میامی در آمریکا هست
      • بی اطلاع همه چی دان IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
        1 0
        پرفسور با این اطلاعاتی که داری ندزدنت. شهرستان میامی در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ با تصویب هیئت دولت بخش میامی به شهرستان میامی ارتقاء یافت و به مرکزیت شهر میامی از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر میامی شامل دهستان‌های کلاته‌های شرقی، میامی و فرومد و بخش کالپوش به مرکزیت روستای رضوان شامل دهستان‌های رضوان و نردین در تابعیت استان سمنان ایجاد
      • بی سواد IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
        1 0
        استاد! یکم سواد جغرافیایی ات رو ببر بالا چون آمریکا میامی داره، دیگه جایی نمی تونه شهری به اسم میامی داشته باشه؟ میامی از توابع شهرستان شاهروده
      • غرغرو IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
        0 0
        دکتر باید به تو غر بزنیم که اینقدر از کشور سرافراز خودت بی اطلاعی. میامی برا استان سمنانه. اینقدر الکی غر غر نکن. خبرنگار بهتر میدونه که داره کجا زندگی میکنه و از کجا داره خبر میفرسته. غرررررررررررررر
      • ایرانی IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
        0 0
        کاش اینقدر که از شهرهای آمریکا خبر داشتی یه کم فقط یه کم از کشور خودت اطلاع داشتی. میامی یکی از شهرهای زیبای استان سمنان در کشور ایران است. نمیدانی بدان ای از همه جا بی اطلاع.
      • مهدی IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
        0 0
        فهمیدی یا بازم برات جوابیه بدن پرفسور باقری

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