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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۲

خاکسپاری استاد فقید ارتباطات در قطعه نام‌آوران

خاکسپاری استاد فقید ارتباطات در قطعه نام‌آوران

پیکر زنده‌یاد خسرو یحیایی از استادان فتوژورنالیسم در ایران، امروز پس از برگزاری مراسم تشییع، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری این استاد فقید و بازنشسته دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص در حوزه فتوژورنالیسم و ارتباطات تصویری در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه از مقابل منزلش در تهرانپارس به سمت آرامگاه ابدی‌اش در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام، پیکر زنده‌یاد یحیایی در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده می‌شود.

همچنین مراسم ختم این نویسنده و فیلمساز، پنجشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در تالار پذیرایی ساقدوش واقع در میدان هروی، خیابان افشاری، نبش کوچه جعفری برگزار خواهد شد.

در پی درگذشت این استاد ارتباطات، محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم طی پیامی، فقدان وی را به جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت گفت. در این پیام آمده است: درگذشت زنده یاد خسرو یحیایی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی موجب تاثر و تاسف فراوان شد؛ اینجانب فقدان این استاد فرهیخته را به خانواده محترم ایشان و دوستان و جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت می‌گویم. از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسالت دارم.

کد مطلب 4418291

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