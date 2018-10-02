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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۰

تماس وزیر ورزش با گرشاسبی برای بازی پرسپولیس با السدقطر

تماس وزیر ورزش با گرشاسبی برای بازی پرسپولیس با السدقطر

وزیر ورزش و جوانان در آستانه دیدار پرسپولیس و السد قطر با گرشاسبی تماس تلفنی گرفت و برای این تیم آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، تیم فوتبال پرسپولیس در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه در دوحه مقابل السد به میدان می رود. از این رو وزیر ورزش با حمیدرضا گرشاسبی تماس گرفت تا در جریان آخرین وضعیت این تیم قرار بگیرد.

مدیر عامل پرسپولیس با گزارشی از آخرین وضعیت تیم به وزیر ورزش و جوانان شرایط تیم پرسپولیس را قبل از بازی مقابل السد مطلوب توصیف کرد.

سلطانی فر هم با آرزوی موفقیت برای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت: من برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم و انشاءالله با یک بازی خوب و در شان فوتبال ایران دل هواداران را شاد کنید. شما امروز نماینده همه فوتبال‌دوستان ایران هستید.

به گزارش خبرنگار مهر،  دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و السد قطر ساعت ۱۸:۴۵ روز سه شنبه ۱۰ مهر در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه برگزار می شود. دیدار برگشت نیز ساعت ۱۸:۳۰ روز اول آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4418320

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