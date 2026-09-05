به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای پدافند استان که به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، برگزار شد، با اشاره به درخواست شرکت مخابرات برای انجام حفاری جدید در سطح شهر، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای ایجادشده قبلی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مدتی قبل یک شرکت بخش خصوصی برای ایجاد شبکه اینترنت پرسرعت اقدام به حفاری در شهر کرد که طولانی شدن روند اجرای این پروژه، نارضایتیهایی را در میان شهروندان به وجود آورد.
شهردار کرمانشاه افزود: پس از پایان عملیات حفاری و انجام آسفالت معابر، اکنون شرکت مخابرات درخواست اجرای حفاری نواری جدید برای لولهگذاری و توسعه شبکه فیبر نوری را مطرح کرده است.
مرادی با بیان اینکه زیرساخت لولهگذاری موجود ظرفیت پاسخگویی به نیاز اعلامشده از سوی شرکت مخابرات را دارد، گفت: در چنین شرایطی ضرورتی برای ایجاد حفاری جدید در سطح شهر وجود ندارد و بهتر است از ظرفیت زیرساختهای موجود استفاده شود.
وی ادامه داد: تکرار حفاریها علاوه بر برهم زدن وضعیت معابر و سیمای شهری، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد میکند و مردم دیگر توان و کشش تحمل چنین پروژههایی را ندارند؛ بنابراین انتظار میرود شرکت مخابرات از زیرساختی که پیش از این ایجاد شده استفاده کند.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: چنانچه انجام حفاری جدید اجتنابناپذیر باشد، با توجه به افزایش قیمت مصالح، هزینههای مربوط به حفاری و آسفالت باید از سوی شرکت مخابرات پرداخت شود.
مرادی همچنین بر ضرورت اجرای اصولی عملیات حفاری تأکید کرد و گفت: در صورت انجام حفاری جدید، عملیات باید به گونهای اجرا شود که پس از پایان کار، مشکلی از نظر آبگرفتگی معابر یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان به وجود نیاید.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری انتظار دارد دستگاهها و شرکتهای خدماترسان، پیش از اجرای طرحهای جدید در معابر، هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا از انجام حفاریهای تکراری و تحمیل هزینه و مشکلات مضاعف به شهر و شهروندان جلوگیری شود.
گفتنی است در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای عضو و در سالن جلسات مدیریت بحران برگزار شد، مدیرکل پدافند غیرعامل استان نیز از اقدامات شهردار کرمانشاه در زمینه توجه به موضوعات پدافند غیرعامل و همکاری با نهادهای مرتبط تقدیر کرد.
نظر شما