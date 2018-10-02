کار مولانا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غلامرضا امامی و سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ پندار برگزار شد.

غلامرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان‌بینی مولانا پرداخت و با اشاره به برخی اشعار مولانا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از دیدگاه این شاعر برشمرد.

این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه نام مولانا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان‌الدین ترمذی، صلاح‌الدین زرکوب و حسام‌الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک مولوی تاثیرگذار بوده‌اند. به طوری که به تعبیر خود مولانا برای او شمس آفتاب، صلاح‌الدین ماه و حسام‌الدین ستاره است.

امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم مولانا بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.

حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از مولانا را کاری سهل و ممتنع خواند.

وی مولانا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می‌توان یافت که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.

این پژوهشگر گفت: کار مولانا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد مناقشه بوده است. مولانا خدای تمثیل بوده و پیچیده‌ترین مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به مخاطب ارائه می‌کند.

خوانش ابیاتی از نی‌نامه مولانا و تقدیر از حسن شهرستانی دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.