کتاب وحدت وجود در عرفان اسلامی به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب وحدت وجود در عرفان اسلامی نوشته وحید واحدجوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به زودی به همت توسط انتشارات قائم آل علی علیه السلام منتشر می شود.

توحید، اصل و اساس دین اسلام است. از این رو، عالمان و دانشمندان اسلامی و حتی غیراسلامی و غیردینی دربارۀ معنا و مفهوم آن سخن‌های بسیاری گفته و نوشته‌اند. در این میان، عرفای بزرگ اسلامی نگاه خاص و ویژه‌ای به این مسأله داشته و توحید را در نظریّۀ وحدت شخصی وجود معنا و تفسیر کرده‌اند و با صراحت اظهار کرده‌اند که توحید ناب و خالص همان وحدت وجود عرفانی است.

از سوی دیگر، بسیاری از متکلمان و فلاسفه این نوع نگرش به توحید را صحیح ندانسته، ضمن نقد نظر عرفا، فهم و دیدگاه خود را مطرح کرده‌اند. در این کتاب، مسألۀ «وحدت شخصی وجود» در عرفان اسلامی به صورت دقیق و جامع تبیین شده است.

آیت الله حسن رمضانی از استادان برجسته علوم عقلی و عرفانی در حوزه علمیه قم در تمجید این کتاب نوشته است: «در میان محققین و فضلای عصر حاضر حوزه علمیه، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب مستطاب، آقای وحید واحدجوان (دامت توفیقاته) ـ که هم در فضای حوزه علمیه و فعّالیت‌های حوزوی فردی فعّال و پر تلاش است و هم در محیط دانشگاه و کارهای دانشگاهی شخصی مفید و با نشاط ـ دلسوزانه و مسئولانه همّت گماشته و وقت خود را صرف تحقیق در مسئلۀ دقیق و حسّاس «وحدت وجود» نموده، تا با تکیه بر اندوخته‌هایی که در جلسات درس و بحث از اساتید فنّ (دامت برکاتهم) فرا گرفته و به خوبی هضم کرده، در تشریح و تبیین این مسألۀ غامض و پیچیدۀ معرفتی، به سهم خویش بکوشد و دین خود را ادا کند و بدین گونه راه را برای فهم بهتر و عمیق‌تر آن هموار نماید؛ و باید در این باره صادقانه ابراز داشت که الحق و الانصاف ایشان در حدّ توان خویش سعی بلیغی کرده و نیز از عهدۀ این مهمّ به خوبی برآمده است و این حقیرِ سراپا تقصیر امیدوار است حاصل این تلاشِ پاک، در مرحلۀ نخست مقبول درگاه حضرت احدیّت (جلّ جلاله) و پیشگاه انسان کامل عصر، حضرت حجت بن الحسن المهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) واقع شود و در مرحلۀ بعد مورد قبول و استفادۀ ارباب فضیلت و معرفت قرار گیرد.»

کتاب وحدت وجود در عرفان اسلامی نوشته وحید واحدجوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ۴۷۹ صفحه به زودی توسط انتشارات قائم آل علی علیه السلام (مرکز پخش آثار علامه حسن زاده آملی) منتشر می شود.