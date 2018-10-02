سایه سنگین مشکلات مالی بر سر جشنواره پانزدهم فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» پیش از ظهر امروز سهشنبه ۱۰ مهرماه با حضور محمد خزاعی دبیر و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره در محل سالن اجتماعات اسوه برگزار شد.
خزاعی در ابتدای این نشست با مروری بر تاریخچه برگزاری چهارده دوره جشنواره فیلم «مقاومت» از سال ۶۲ تا امروز، گفت: هر ساله جشنوارههای متنوعی با مضامین نزدیک به ماهیت جشنواره مقاومت ایران، در دنیا برگزار میشود اما در یک بررسی میتوان متوجه شد که غالب این رویدادها نگاهی مسالمتجویانه و مشترک نسبت به رژیم اشغالگر قدس دارند. بالغ بر ۱۰ هزار جشنواره سینمایی در سراسر دنیا هر سال برگزار میشود که از این میان تا همین چند سال پیش تنها ۱۴ جشنواره به موضوع مقاومت مردم فلسطین اختصاص داشتند اما از آن تعداد هم امروز تنها ۹ جشنواره برگزار میشود.
وی افزود: آن ۹ جشنوارهای که به آن اشاره شد هم بیشتر به دنبال زندگی مسالمتآمیز فلسطینیها و اسراییلیها هستند و هیچ نگاه استراتژیکی ندارند. از این منظر گزافه نیست که بگوییم برگزار نشدن و تعطیلی جشنواره فیلم «مقاومت» ایران به معنای قبول شکست پروژه مقاومت در حوزه سینما است.
دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» ضمن گلایه ضمنی از نبود حمایت از برگزاری این رویداد، صحبتهای خود را اینطور ادامه داد: برای برگزاری همین دوره پانزدهم تا امروز با مشکلات عدیدهای مواجه بودهایم. ما در جریان شرایط اقتصادی کشور هستیم و به همین دلیل با تعدیل هزینهها برای این دوره برنامهریزی کردیم اما بازهم همراهی لازم وجود نداشت. با همت بنیاد روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بود که شرایط حداقلی برای برگزاری این دوره از جشنواره مهیا شد و باید اعلام کنیم که برخی از برنامههایی که امروز در این نشست اعلام میشود هم احتمال دارد به دلایل مالی به مرحله اجرا نرسد.
خزاعی در ادامه اشارهای هم به فروش خوب فیلمهای مرتبط با مضامین انقلاب و دفاع مقدس در ۶ ماهه نخست امسال کرد و گفت: فیلمهای انقلاب و دفاع مقدس تقریباً سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از گیشه سینماهای امسال داشتهاند و این آمار در حالی است که در تولید، سهم فیلمهای مرتبط با این حوزه کمتر از ۱۰ درصد است.
برگزاری جشنواره پانزدهم در ۱۱ بخش رقابتی و ۸ بخش جنبی
دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در ادامه به تشریح بخشهای مختلف این دوره جشنواره پرداخت و با اشاره به ۱۱ بخش رقابتی و ۸ بخش جنبی گفت: در این دوره و در بخش مسابقه ملی تله فیلم، سریال تلویزیونی و نماهنگ از جشنواره حذف شدهاند که این مساله هم صرفا دلایل مالی نداشته است.
وی سپس با ارایه آمار از آثار راهیافته گفت: مجموعه ۱۶۵۰ اثر متقاضی حضور در این دوره از جشنواره بودهاند که از میان آنها ۷۴۴ اثر ایرانی و باقی از سایر کشورها است. نکته مهم در ترکیب فیلمهای ایرانی هم حضور ۲۱۱ اثر از بخش خصوصی است که این رشد بیشتر در بخش فیلم کوتاه و مستند نمود داشته و به نظرم بسیار اتفاق امیدوارکنندهای است.
افزایش آمار فیلمسازان زن به نسبت دوره گذشته و نیز سهم بالای فیلمسازان متولد بازه زمانی سال ۶۱ تا ۷۱ از دیگر نکاتی بود که دبیر جشنواره مقاومت درباره ترکیب فیلمهای متقاضی حضور در این رویداد به آنها اشاره کرد.
به گفته خزاعی، هیات انتخاب جشنواره پانزدهم از ۱۵ شهریور فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۵ مهر به کار خود پایان میدهد تا نتایج فیلمهای راهیافته به بخشهای مختلف اعلام شود.
بخش ویژه «فیلماولیها» در جشنواره مقاومت
دبیر جشنواره پانزدهم فیلم مقاومت در ادامه گفت: یکی از بخشهای جدید این دوره، بخش «روایت» مربوط به فیلسازهای فیلم اولی است و این برای اولین بار خواهد بود که فیلماولیها نه فقط در حوزه سینمای داستانی که در حوزه سینمای کوتاه و مستند در بخش جداگانهای به رقابت خواهند پرداخت.
خزاعی در ادامه به برنامهریزی ویژه جشنواره در آستانه چهل سالگی انقلاب هم اشاره کرد که در قالب برگزاری بخش «جلوه گاه نور» با موضوع «انقلاب» پذیرای آثار متقاضیان خواهند بود.
وی در این باره عنوان کرد: در دورههای گذشته برای موضوعاتی مانند شهدای ترور و یا پدران و مادران شهدا در بخش «جلوهگاه نور» بودجهای برای سفارش آثار هم در اختیار داشتیم و کارهایی را تولید میکردیم اما امسال به دلیل شرایط نامناسب مالی، هیچ تولیدی در این بخش نداریم و صرفا آثار متقاضی را ارزیابی خواهیم کرد.
انتخاب برترینهای سینمای انقلاب و دفاع مقدس در چهاردهه گذشته توسط مردم هم از دیگر بخشهای برنامه پانزدهم است که خزاعی در تشریح آن توضیح داد: برای این بخش از اول آبان ماه اسامی فیلمها روی سایت قرار میگیرد و از طریق شبکه سه تلویزیون هم اطلاعرسانی میشود تا مردم بهترینهای سینمای انقلاب و دفاع ومقدس را انتخاب کنند. برگزیدگان این بخش در اختتامیه جوایز مجزایی دریافت خواهند کرد.
خزاعی در ادامه به آمار آثار ارسالی به بخش بینالملل جشنواره اشاره کرد و گفت: ۹۰۶ اثر از ۷۳ کشور متقاضی حضور در این دوره از جشنواره هستند که البته برخی آثار متقاضی در حد تلهفیلم است و کیفیت سینمایی ندارد اما همه آثار توسط هیأت انتخاب بازبینی خواهد شد.
حذف بخش آموزشی به دلیل مشکلات مالی
دبیر جشنواره پانزدهم در ادامه خبر از حذف بخش آموزشی جشنواره «مقاومت» به دلیل مشکلات مالی داد و بیان کرد: در دورههای گذشته همواره یکی از برنامههای جنبی جشنواره «مقاومت» در بخش بینالملل برگزاری دورههای آموزشی برای فیلمسازان خارجی بود. فیلسازانی که از کشورهای مختلف انتخاب میکردیم و بهعنوان هنرجو آموزشهای لازم را به آنها میدادیم که تا امروز ۲۷۰ هنرجو در این دورهها آموزش دیدهاند. در همین بخش برنامه اعزام مربی و اساتید فیلمسازی به کشورهای متقاضی را هم در دستور کار داشتیم که در این دور هر ۲ برنامه به دلیل مسایل مالی اجرایی نخواهد شد.
بودجه مصوب این رویداد در دورههای گذشته ۳ میلیاردتومان بود که در این دوره این بودجه مصوب به ۱.۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. با پیگیریها و تلاشهایی که از مراکز مختلف مانند سازمان سینمایی داشتیم در مجموع توانستیم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بودجه برای برگزاری در این دوره در اختیار داشته باشیمبخش «عماد مغنیه» هم از بخشهای جنبی جشنواره «مقاومت» است که به گفته محمد خزاعی در دوره پانزدهم با موضوع «داعش و شهدای مدافع حرم» برگزار میشود و جایزه ویژه این بخش توسط خانواده شهید مغنیه اهدا خواهد شد.
خزاعی هفتههای فیلم مقاومت در خارج از کشور را هم از برنامههای مهم جشنواره «مقاومت» توصیف کرد که تا به امروز در ۱۲ کشور شاهد برگزاری آن بودهایم.
خزاعی در ادامه با اشاره به اینکه کار ویژه جشنواره «مقاومت» در خارج از مرزها است، گفت: چند روز پیش که در قالب شب خاطره خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان روی ۲ نکته تاکید کردند که به نظرم بسیار حائز اهمیت بود؛ یکی اینکه تولیدات این حوزه یعنی انقلاب و دفاع مقدس باید ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد. نکته دیگر هم این بود که تاکید داشتند این آثار باید در خارج از مرزها عرضه شود وگرنه زمین بازی را از دست خواهیم داد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی امکان ورود به این عرصه را ندارد اما نهادها و مراکز دولتی باید برنامهریزی برای حمایت از اکران آثار ایرانی در خارج از مرزها داشته باشند. در برنامههای اکران خارجی که داشتیم فیلمی که در ایران واقعا اکران موفقی نداشت در ترکیه توانست به چند سانس فوق العاده برسد و این یعنی ما خودمان مانع بروز و ظهور آثارمان در خارج از مرزها شده ایم.
اکران و تحلیل ۲۲ فیلم با رویکرد اسلامهراسی و ایرانستیزی
دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در ادامه متذکر شد: در دیگر بخش جنبی جشنواره امسال آثاری که با رویکرد اسلام هراسی و ایران ستیزی طی سالهای اخیر تولید و اکران شدهاند، انتخاب و تحلیل میشود که بالغ بر ۲۲ فیلم در این زمینه توسط دبیرخانه شناسایی شده که در این دوره اکران و بررسی خواهد شد.
برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای انتقال تجربه، بزرگداشتها و نکوداشتها از دیگر بخشهای جنبی جشنواره پانزدهم است که به گفته خزاعی جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.
از دیگر نکات مورد اشاره دبیر جشنواره پانزدهم امکان اکران نشدن همه آثار راهیافته به بخش اصلی در ایام برگزاری جشنواره بود که درباره آن توضیح داد: امسال به دلیل فضای اندکی که در اختیار داریم نمایش همه آثار را نخواهیم داشت و صرفا آثار منتخب که بعدا اطلاعرسانی خواهد شد، اکران میشود.
خزاعی ادامه داد: در طول دورههای گذشته جشنواره «مقاومت» همواره حضور بسیار فعالی در استانها هم داشتهایم اما در این دوره دبیرخانه امکان اکران آثار در شهرستانها را نخواهد داشت و مراکز و نهادهای شهرستانی که متقاضی اکران آثار هستند، میتوانند شرایط لازم را فراهم بیاورند و دبیرخانه جشنواره هم هماهنگی لازم جهت اکران فیلمها را انجام خواهد داد.
بخش «چهل سال چهل فیلم» هم در این دوره از جشنواره توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برگزار می شود که به گفته خزاعی در قالب آن تلاش می شود از میان آثار ارسالی، ۱۰ فیلم کوتاه، ۲۰ انیمیشن و ۱۰ فیلم سینمایی جهت پخش مورد حمایت قرار بگیرند.
بودجه مصوب جشنواره «مقاومت» نصف شد!
خزاعی در ادامه نشست درباره هزینه برگزاری این رویداد بیان کرد: بودجه مصوب این رویداد در دورههای گذشته ۳ میلیاردتومان بود که در این دوره این بودجه مصوب به ۱.۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. با پیگیریها و تلاشهایی که از مراکز مختلف مانند سازمان سینمایی داشتیم در مجموع توانستیم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بودجه برای برگزاری در این دوره در اختیار داشته باشیم.
وی ضمن اشاره به دستاندازهای مالی گفت: به رغم این مشکلات تلاش میکنیم که این رویداد بقا داشته باشد و تبدیل به یک جشن یک شبه نشود. عجیب است که بهرغم این تعداد جشنواره موضوعی سینمایی که در کشور داریم، هیچ یک دستخوش تحول نشدند اما در آستانه چهل سالگی انقلاب، برخی به دنبال تعطیلی این رویداد بودند که من هم دلیلش را نمیدانم و ترجیح میدهم درباره آن کنکاش هم نداشته باشم.
در ادامه این نشست محمد خزاعی در پاسخ به سوالی درباره دعوت از کارشناسان جهتدار و بیتناسب با شعار وحدت ملی برای نشستهای تحلیلی جشنواره، عنوان کرد: جشنواره «مقاومت» اصلا رویکرد جناحی و گروهی خاص سیاسی ندارد. دورههای قبل را مرور کنید. ما اساسا معتقدیم که حق مصادره انقلاب و دفاع مقدس را به نام یک جریان نداریم. میدان برای حضور همه فراهم است مگر برای افراد و فیلمسازانی که رغبت به حضور در این فضاها ندارند.
امسال و تا امروز اما هیچ توافقی با سازمان اوج نشده و حمایتی هم صورت نگرفته است. البته آقای محمدحسنی(مدیرعامل اوج) وعده دادهاند در صورت تامین بودجه حتما از جشنواره حمایت خواهند کردوی همچنین درباره ترکیب مهمانان خارجی این دوره هم گفت: قطعا این دوره هم مهمان خارجی خواهیم داشت اما مانند دوره گذشته ۱۰۰ مهمان نیستند و کمیت مهمانان هم به دلیل شرایط مالی به حداقل خواهد رسید.
تهیهکننده «امپراطور جهنم» و «به وقت شام» درباره شرایط حضور این ۲ اثر در بخش رقابتی جشنواره پانزدهم هم توضیح داد: طبق آئیننامه من اعلام کردهام که این آثار در بخش رقابتی حضور نخواهند داشت اما شورای راهبردی جشنواره این هفته جلسهای خواهند داشت تا تصمیم بگیرند که این آثار به طور کامل از همه بخشهای رقابتی کنار گذاشته شوند و یا صرفا در بخش بهترین فیلم داوری نشوند.
مگر سینماگر ایرانی به جشنواره اسرائیلی فیلم نفرستاد!
خزاعی در پاسخ به سوال دیگری درباره خبر ارسالی از سوی دبیرخانه جشنواره مبنیبر رد شدن فیلم ارسالی از سوی رژیم اشغالگر قدس و اینکه مگر میشود یک فیلمساز اسرائیلی فیلمی را به جشنواره ایرانی ارسال کند، تصریح کرد: اتفاقا از این سمت هم نمونه داشتهایم. مگر نبودهاند فیلمسازان ایرانی که برای حضور در جشنواره اسرائیلی فیلم ارسال کردند. نمیخواهم درباره این جزئیات وارد حاشیه شوم اما واقعیت این است که نه فقط در این دوره که در دورههای قبل نیز دو سه فیلم از رژیم اشغالگر قدس داشتهایم که از آنجا که کشور ارسال کننده را به رسمیت نمیشناسیم، طبق آئیننامه آثار رد شدهاند.
دبیر جشنواره پانزدهم مقاومت درباره مکان برگزاری جشنواره بیان کرد: بالغ بر ۴۰۰ میلیون اجاره پردیس سینمایی چارسو برای چند روز برگزاری جشنواره «مقاومت» بود که از توان مالی ما خارج بود و به این جهت برگزاری جشنواره در سینما فلسطین خواهد بود.
خزاعی در ادامه درباره حمایت نکردن نهادهای دولتی از این رویداد سالانه بیان کرد: خیلی از این نهادها که شعار حمایت از دفاع مقدس و سینمای مقاومت میدهند به دنبال عکس یادگاری با جشنواره «مقاومت» هستند. فعلا تلاش دارم تا این دوره بدون حاشیه برگزار شود و شاید بعد از اتمام این دوره برخی حرفها را در این زمینه مطرح کنم.
سهم سازمان «اوج» دربرگزاری این دوره از جشنواره مقاومت هم سوال پایانی نشست بود که خزاعی در پاسخ به آن گفت: سازمان اوج در ۲ سال گذشته در ۲ زمینه همکاریهایی با ما داشتهاست؛ یکی ساخت فیلمهای بخش بزرگداشتها و دیگری رقم حدود ۷۰ میلیون تومانی که برای برگزاری به این رویداد اختصاص دادند. امسال و تا امروز اما هیچ توافقی نشده و حمایتی هم صورت نگرفته است. البته آقای محمدحسنی (مدیرعامل اوج) وعده دادهاند در صورت تامین بودجه حتما از جشنواره حمایت خواهند کرد.
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