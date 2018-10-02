به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده که بانکها نیز می‌توانند ارز مردم را خریداری نمایند. بر این اساس، تمامی بانک‌ها مجاز به عملیات ارزی، مجاز شده‌اند تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی، با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و امتناع دلالان ارز و برخی از صرافی ها برای خریدارز، از مردم خواسته شده با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

بر این اساس شعب بانکی هر دلار را از مردم ۱۰۵۰۰ تومان خریداری کرده و بابت مصارف خدماتی مطابق با دستورالعمل‌های پیشین، ۱۱۲۰۰ تومان می‌فروشند.