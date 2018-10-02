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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

مهر خبر می‌دهد؛

جزئیات قیمت خرید و فروش ارز در بانکها/شعب دلار را چند می‌خرند؟

جزئیات قیمت خرید و فروش ارز در بانکها/شعب دلار را چند می‌خرند؟

با بخشنامه بانک مرکزی، قرار بر این است که بانکها هم از مردم دلار بخرند. بر این اساس شعب بانکی هر دلار را از مردم ۱۰۵۵۰ تومان خریداری کرده و برای مصارف خدماتی مصوب، ۱۱۲۰۰ تومان می‌فروشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده که بانکها نیز می‌توانند ارز مردم را خریداری نمایند. بر این اساس، تمامی بانک‌ها مجاز به عملیات ارزی، مجاز شده‌اند تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی، با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و امتناع دلالان ارز و برخی از صرافی ها برای خریدارز، از مردم خواسته شده با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

بر این اساس شعب بانکی هر دلار را از مردم ۱۰۵۰۰ تومان خریداری کرده و بابت مصارف خدماتی مطابق با دستورالعمل‌های پیشین، ۱۱۲۰۰ تومان می‌فروشند.

کد مطلب 4418862

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
      5 0
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      با اینکار که جلو کاهش ارز را می گیرند
      • محمدرصا IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
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        انگار تو باغ نیستید. همه فقط خریداران 14000. کاش دولت مداخله را ادامه می‌داد.
    • هستی IR ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
      0 0
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      با این کار به مردم خیانت بزرگی می کنید و جلوی ریزش ارز رو می گیرید

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