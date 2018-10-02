به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز سه شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه های آموزشی جایکا اظهار داشت: کارگاه‌های آموزشی با همکاری جایکا در راستای توسعه گردشگری پایدار، برای فعالین صنعت گردشگری و صاحبان صنوف برگزار می‌شود.

وی سپس ادامه داد: در حال تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت با مشارکت آژانس همکاری بین المللی جایکا در راستای توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی در تبریز و استان هستیم.

آبدار با بیان اینکه آموزش از ارکان توسعه زیرساختی گردشگری است، افزود: طبق رایزنی های انجام شده با مسئولان ارشد جایکا در سال گذشته، تیم تخصصی جایکا در حوزه‌های تخصصی گردشگری و میراث ‌فرهنگی، با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان دوره‌های آموزشی برای ذی‌نفعان و فعالان برگزار شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی توسعه گردشگری، سازگار با اهداف توسعه پایدار در تبریز توسط جایکا و با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان ‌شرقی برگزار شد.