به گزارش خبرنگار مهر، فهرست ۲۸ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای بازی تدارکاتی با بولیوی امروز اعلام شد. مهمترین نکته این فهرست، حذف رامین رضاییان مدافع راست ایران است که در جام جهانی هم در ترکیب تیم ملی قرار داشت.

رامین رضاییان بعد از جام جهانی از تیم اوستنده بلژیک جدا شد و از همان موقع شایعات مختلفی پیرامون حضورش در تیم های ایرانی از جمله تراکتورسازی و پرسپولیس مطرح شد. رضاییان در چند ماه گذشته به جز حضور در اردوی تیم ملی برای بازی با ازبکستان، تمرینات گروهی و تیمی نداشته و در این مدت در بلژیک و ایران به صورت اختصاصی کار کرده است.

حضور رامین رضاییان در فهرست تیم ملی برای بازی با ازبکستان یکی از مواردی بود که باعث انتقاد بعضی از کارشناسان از کارلوس کی روش شد. منتقدان معتقد بودند رضاییان که بدون تیم است نباید در تیم ملی حضور داشته باشد. البته سرمربی تیم ملی مقابل ازبکستان هم به رضاییان میدان نداد.

در این مدت هم خبرهایی از هشدارهای کارلوس کی روش به رضاییان برای پیدا کردن یک تیم و بازی کردن او منتشر شد. تهدیدهای کی روش سرانجام در دومین اردوی آماده سازی تیم ملی در راه جام ملتها عملی شد و وی نام این مدافع را در فهرست بازیکنان دعوت شده قرار نداد تا نشان بدهد با هیچ ملی پوشی شوخی ندارد؛ حتی بازیکنی که سه بازی در جام جهانی فیکس بوده است.

کی روش حالا در پست رضاییان دو بازیکن به نام های صادق محرمی و وریا غفوری دارد. وریا که از لیست جام جهانی خط خورده بود، در این دو اردو مجددا دعوت شده و کی روش روی این بازیکن نظر ویژه دارد. صادق محرمی هم که امسال از پرسپولیس راهی دیناموزاگرب کرواسی شد، مقابل ازبکستان در نیمه دوم به میدان رفت تا به این ترتیب این دو بازیکن برای رامین رضاییانِ بدون تیم خط و نشان کشیده باشد.

رضاییان درحالی از تیم ملی کنار گذاشته شد که پیش از این به خاطر رفتارهای غیرحرفه ای که در پرسپولیس داشت در فهرست مازاد برانکو هم قرار گرفته بود. هرچند نوع تصمیم کی روش و برانکو متفاوت است اما این بازیکن نشان داده هنوز رفتارهای حرفه ای را یاد نگرفته است و به همین دلیل از سوی هر دو مربی به نوعی تنبیه شده است.