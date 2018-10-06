جایزه فرماندار کل ۲۰۱۸ کانادا آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادا نیوز، شورای هنرهای کانادا فهرست فینالیست‌های جوایز ادبی فرماندار کل ۲۰۱۸ را منتشر کرد.

در این فهرست‌ها ۷۰ کتاب کانادایی جای گرفته‌اند که در ۷ بخش معرف بهترین‌های سال در دو زبان انگلیسی و فرانسوی هستند.

داوران این رقابت با بررسی ۱۴۰۰ اثر منتشر شده در سال ۲۰۱۸ به این فهرست‌ها رسیده‌اند و گروه‌های داوری در ۱۴ کمیته که ۷ کمیته انگلیسی زبان و ۷ کمیته فرانسوی زبان هستند کار انتخاب این کتاب‌ها را انجام دادند.

در بخش انگلیسی زبان فینالیست‌ها در هر بخش عبارتند از:

داستان

«انجمن آتش بیروت» نوشته راوی هیج

«جانی اپل‌سید» نوشته جاشوآ وایتهد

«جهان سرخ» نوشته سارا هنسترا

«زنان صحبت می‌کنند» نوشته میریام توس

«انزوا» نوشته پگی کوپر

شعر

«زیرا: یک خاطرات شاعرانه» نوشته جاشوآ منش

«شب می‌شود سال‌ها» نوشته جیسون استفانیک

«کارمند آبی» نوشته دیون برند

«این زخم یک جهان است» نوشته بیلی ری بلکورت

«سرود کنار جاده» سروده سیسیلی نیکولسون

نمایشنامه

«بوتیچلی در آتش و یکشنبه در سودوم» نوشته جوردن تاناهیل

«گرترود و آلیس» نوشته آنا چترتون و اولین پری با کارین راندوجا

«بهشت گمشده» نوشته ارین شیلدز

«مردان سفید پوش» نوشته انوش ایرانی

«ما اینطوری به آنجا رسیدیم» نوشته کیت بارکر

کتاب غیرداستانی

«چطور با مردی که پدرم را کشت ملاقات کردم» نوشته کاریس کریگ

«توت‌های قلب» نوشته ترس ماری میلهوت

«خانه‌ها: داستانی از مهاجرت» نوشته ابو بکر الربیح با وینی ینگ

«ماماس‌کاچ: بزرگ شدن یک عضو جامعه سرخپوستان کانادا» نوشته داریل جی.مک‌لئود

«داستان همسر: یک تاریخچه شخصی» نوشته آیدا ادماریام

ادبیات نوجوانان

«اِب و فلو» نوشته هیتر اسمیت

«یادگیری نفس کشیدن» جنیس لین متر

«جارو: داستان یک دختر و هیولایش» نوشته جاناتان اوکسیر

«سفر چارلی کوچولو» نوشته کریستوفر پلد کرتیس

«جنگ بزرگ وینی» نوشته لیندسی متیک و جاش گرین‌هات

ادبیات کودکان- کتاب تصویری

«دهکده آفریقایی» نوشته شوناتی گرنت و اوا کمپبل

«در تالاب» نوشته ورنر زیمرمان

«برو دنیا را نشان بده: گرامیداشت قهرمانان ذاتی» نوشته وب نیو و جو مورس

«اقیانوس با آسمان ملاقات می‌کند» نوشته برادران فن

«آنها آبی می‌گویند» نوشته جیلیان تاماکی

برنده هر بخش یک جایزه ۲۵ هزار دلاری و یک نسخه با صحافی ویژه از کتابش دریافت می کند. ناشران نیز از این جایزه بی‌نصیب نمی‌مانند و ناشر هر کتابی که برنده جایزه شود، یک جایزه ۳ هزار دلاری دریافت می‌کند. این در حالی است که به تمامی نامزدهای راه یافته به بخش نهایی نیز هزار دلار برای تقدیر از کارشان اهدا می‌شود.

به این ترتیب ارزش این جوایز که از سوی انجمن هنرهای کانادا اهدا می‌شود در مجموع ۴۵۰ هزار دلار است که برای ترغیب کتاب و کتابخوانی هر سال برترین کتاب های کانادایی را معرفی می کند.

این جایزه از سال ۱۹۳۶ اهدا می‌شود.