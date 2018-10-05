۶۰۰۰ ضربه شلاق و ۸۰ سال زندان برای حمله کنندگان به پلیس سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع سعودی از صدور احکامی به مدت ۸۰ سال و ۶ هزار ضربه شلاق برای عاملان حمله به پلیس راهنمایی و رانندگی در جده خبر دادند.

منابع سعودی اعلام کردند که نهادهای ذی ربط در استان ساحلی جده در غرب عربستان شروع به اجرای احکام قضایی صادر شده در حق عاملان حمله به یک نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی در محله «الحمراء» در مرکز این استان کردند.

بر اساس این گزارش، دادگاه کیفری جده در رابطه با حادثه حمله هفت نفر شامل سه شهروند چاد، دو شهروند یمن، یک شهروند عربستان و یک شهروند نیجریه به نیروی مذکور، متهم اصلی را به تحمل ۱۸ سال زندان، متهم ردیف دوم و سوم هر کدام به ۱۶ سال، متهم ردیف چهارم به ۱۵ سال و سه متهم دیگر نیز هر یک به پنج سال زندان محکوم کرده است.

این دادگاه همچنین برای هر کدام از چهار متهم شامل یک سعودی و سه چادی نیز هزار و ۵۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته که این حکم باید در طول یک هفته و در همان مکان انجام حمله اجرا شود.