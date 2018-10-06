محمدرضا ملکشاهی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مضرات و معایب پیوستن به FATF اظهار داشت: FATF معاهده ای بین کشورها است و یک معاهده بین المللی نیست و در نتیجه سازمان بین الملل هیچ تعهدی در مقابل کشورهایی که عضو FATF هستند و امکان دارد به تعهدات خود عمل نکنند، ندارد و مداخله نمی کند.

«FATF » یک معاهده لرزان و بدون پشتیبان

وی با بیان اینکه FATF یک معاهده لرزان بوده و پشتیبانی و حمایت ندارد، عنوان کرد: همچنین بیشترین اثر گذاری را آمریکا به کشورهای عضو FATF دارد و اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد آن را قبول کند مسئله اول این بوده که آیا عضویت ایران در هنگام رای گیری از سوی کشورهای FATF پذیرفته می شود یا نه؟ اگر نپذیرند چون ما تعهدات را امضا کرده ایم آنها دیگر به تعهدات ما توجه نمی کنند.

آمریکا کشوری بوده که نشان داده هیچ گاه متعهد به تعهدات خود نیست. نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نکته دیگر این بوده که اگر ما عضو FATF شدیم آیا آمریکا به تعهدات خودش در مقابل مسئله بانک ها عمل می کند؟ که جواب آن نه است، بیان داشت: آمریکا کشوری بوده که نشان داده هیچ گاه متعهد به تعهدات خود نیست.

ملکشاهی راد با بیان اینکه اگر ما عضو FATF شدیم مفاهیمی که کشورهای عضو این معاهده از تروریسم دارند با مفاهیم که ما داریم یکی است؟ آیا مصادیق ما یکی است؟ که جواب این نیز نه است، گفت: در حال حاضر وقتی اسلحه گروههای تروریستی، حمایت های مالی این گروهها به وسیله عربستان، آمریکا، اسرائیل و ... تامین می شود، معاهده FATF چه اقدامی در رابطه با تروریسم و منافقین انجام داده است؟

به آمریکا و متحدانش بی اعتماد هستیم

وی با تاکید بر اینکه هیچ اقدامی علیه تروریسم در دنیا و بین کشورهایی مانند آمریکا و امثال آن صورت نگرفته، بلکه اقدامات مالی در حمایت از آنها نیز انجام می دهند، این امر واضح است و هیچ چیز گم شده و مبهمی نیست که نیاز به تحقیق داشته باشد، گفت: در نتیجه وقتی این ماهیت را از آمریکا و کشورهای عضو FATF می بینیم و اثر گذاری که آمریکا در این رابطه دارد را می بینیم جز ریسک و به خطر انداختن منافع ملت ایران در این معاهده چیز دیگری را در این زمینه نمی بینیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بر فرض این معاهده مزایایی داشته باشد، اما آمریکا حضور دارد و نمی گذارد اقدامات مثبت در رابطه با ایران عملیاتی شود، ادامه داد: مگر غیر از این بوده که آمریکا در بین کشورهای ۱+۵ برجام را متعهد شد و آن را تبدیل به یک کاغذ پاره کرد؟ خیلی از کشورها در رابطه با تحریم ها علیه ایران دنباله رو آمریکا هستند، از کجا معلوم اگر ایران عضو FATF شود اثر گذاری آمریکا مانند برجام صورت نگیرد؟ چه تضمینی وجود دارد؟ چه کسی می خواهد به ما تضمین بدهد اگر وارد این معاهده شدیم آمریکا به تعهدات خود عمل می کند و منافع مردم ایران تامین می شود؟ یا عضویت در این معاهده دامی برای ملت ایران نباشد؟

نباید تعهداتی که موجب خفت و خاری ما شود را امضا کنیم

ملکشاهی راد تصریح کرد: به دلیل عدم اعتمادی که ما نسبت به آمریکا داریم و همچنین به دلیل اثر گذاری آمریکا بر معاهدات بین المللی به راحتی نباید به این مسئله تن بدهیم، وقتی هدف آمریکا براندازی جمهوری اسلامی ایران است، وقتی آمریکا به کشورهای اروپایی می گوید سه ماه دیگر ایران از بین می رود، ما چه معامله ای با آمریکا داشته باشیم؟ چرا با دست خودمان دام برای خود درست کنیم؟ چرا باید با دست خودمان بهانه برای آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا درست کنیم؟

عده ای یا تحلیل ندارند و یا می ترسند و یا در مسیر آنها هستند دعوا راه می اندازند و جنجال ایجاد می کنند وی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا باید برای ملت ما چیزی را به اثبات برسانند، اعتماد ایجاد کنند، گفت: عده ای یا تحلیل ندارند و یا می ترسند و یا در مسیر آنها هستند دعوا راه می اندازند و جنجال ایجاد می کنند، این در حالیست که ما می گوییم بگذارید این مسائل را به طمئنینه پیگیری کنیم چرا که باید تضامین، الزامات و شروطی وجود داشته باشد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چیزی که من می بینم عضویت ایران در FATF همه اش مضرات برای ما است چرا که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند، افزود: دیدگاه آمریکا در همه مسائل خلاف نظر ملت ایران است.

ملکشاهی با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، گفت: کدام کشورهای اروپایی اعلام کردند که اینها تروریست هستند؟ کدام یک از کشورهای عضو FATF آمدند بپرسند که داعش این همه اسلحه را از کجا خریده است؟ منابع آن را از کجا تامین کرده است؟ ما نباید تعهداتی که موجب خفت و خاری ما شود را امضا کنیم و باید در این رابطه مقتدرانه عمل کنیم.