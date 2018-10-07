تحقق برگزیت نیاز به همگرایی و همسویی اروپا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با روزنامه استاندارد در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داشت: به عقیده من باید از این دیدگاه که «هیچ توافقی» حاصل نشده، فاصله بگیریم و به جای آن با وحدت و همسویی زمینه تحقق کامل برگزیت را فراهم کنیم.

یونکر با تاکید بر اینکه حصول برگزیت نیاز به همگرایی اروپایی ها دارد، افزود: ما باید با صدور یک بیانیه سیاسی انگلیسی ها را در مسیر خروج از اتحادیه اروپا همراهی کنیم.

رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به معنی قطع ارتباط دوجانبه نیست، گفت: انگلیس و اتحادیه اروپا می توانند در زمینه های مشترک و مورد علاقه دوطرف به همکاری های خود ادامه دهند.

وی در عین حال با لحنی کنایه آمیز خاطرنشان کرد: ما و دولت انگلیس نباید فراموش کنیم که انگلیس باید از اتحادیه اروپا جدا شود نه اتحادیه اروپا از انگلیس!