برگزاری چهارمین اجلاس منطقه ای طب نظامی به میزبانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عراقی زاده در نشست خبری چهارمین کنگره منطقه ای طب نظامی (ICMM) با اشاره به اهمیت به روز رسانی اطلاعات پزشکان و کادر پزشکی در حوزه طب نظامی و طب حوادث افزود:در این کنگره بنا داریم دانش پزشکان و پرسنل امدادی را مطابق با آخرین دستاوردهای علمی دنیا به روز کنیم همچنین تجربیات بهداری ارتش های کشورهای عضو و ارائه دستاوردهای کشورمان به دیگر ارتش ها از دیگر اهداف برگزاری کنگره است.

وی با بیان اینکه کمیته بین المللی طب نظامی یک سازمان بین المللی و بین دولتی است ادامه داد: این سازمان در سال ۱۹۲۰ تشکیل شد و کشورمان از سال ۱۳۹۴ و با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت این نهاد بین المللی درآمد.

مسئول بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح هدف از تشکیل این سازمان را آموزش پرسنل بهداری در جنگ ها و به حداقل رساندن تلفات نظامی و غیرنظامی در منازعات اعلام کرد و گفت: تا امروز ۱۱۷ کشور دنیا عضو ICMM هستند.

سردار عراقی زاده خاطرنشان کرد: آخرین اجلاس بین المللی ICMM سال گذشته در دهلی نو برگزار شد که متخصصان کشورمان پس از کشور میزبان از نظر تعداد مقالات بیشترین مشارکت را داشتند و حضور ارتش، دفاع و ناجا همواره در این اجلاس زبانزد بوده است.

وی اضافه کرد: در کنار اجلاس بین المللی برگزاری کنگره های منطقه ای به صورت دو سالانه در دستور کار قرار دارد که کنگره پیش رو به میزبانی کشورمان چهارمین کنگره آسیا اقیانوسیه است و ایران به مدت دو سال رئیس کارگروه منطقه ای آسیا اقیانوسیه خواهد بود.

مسئول بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برگزاری این کنگره فرصت خوبی است تا فعالیت های علمی متعدد را در سطح منطقه برای کشورهای عضو اجرا کنیم. این کنگره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود که کمیته علمی ذیل دانشگاه علوم پزشکی ارتش تشکیل شده و کمیته اجرایی در بهداری ناجا تشکیل شده است. همچنین برگزاری مجمع در بیمارستان بقیه الله سپاه انجام شد.

سردار عراقی زاده با بیان اینکه این کنگره از روز جمعه ۲۰ مهر ماه آغاز می شود، گفت: مراسم افتتاحیه شنبه ۲۱ مهر ماه و اختتامیه دوشنبه ۲۳ مهر ماه خواهد بود.

وی از حضور نمایندگان ۳۰ کشور دنیا در این کنگره خبر داد و گفت: ۱۰۷ میهمان خارجی در کنگره حضور خواهند داشت و در سه روز برنامه به صورت میزگرد سخنرانی و کارگاه مشارکت خواهند داشت. ۸۳۴ مقاله به دبیرخانه ارسال شده و مقالات برتر به صورت سخنرانی پوسترو پوستر مجازی ارائه می شود.

مسئول بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شعار این کنگره افق آینده طب نظامی طراحی شده است.

وی به تحریم های دشمنان علیه کشورمان اشاره کرد و افزود: با وجود تحریم ها در یک فضای آزاد بر اساس یک دعوت علمی از حدود ۳۰ کشور دنیا برای حضور در کنگره اعلام آمادگی کردند و این نمایشی است از اقتدار ایران و ارتباطات گسترده بین المللی که با وجود فشارهای دشمنان برگزار می شود. هر چند روی برخی کشورها برای شرکت نکردن در این کنگره فشارهایی بود و تماس هایی از سفارتخانه ها گرفته می شد اما در نهایت این تعداد کشور حاضر شدند.

سردار عراقی زاده ادامه داد: در این کنگره دستاوردهای علمی که همان تولیدات علمی و مقالات است ارائه می شود همچنین نمایشگاهی از تولیدات تجهیزات نظامی و غیرنظامی در حاشیه کنگره خواهیم داشت که از جمله بیمارستان صحرایی است که رونمایی می شود.

وی از فعالیت های بین المللی در حوزه طب نظامی کشورمان سخن گفت و خاطرنشان کرد: در سیل چند سال گذشته پاکستان بیمارستان صحرایی مجهز از سوی نیروهای مسلح کشورمان برپا شد و همچنین در زمان آوارگان روهینگیا نیروهای نظامی ما آماده بودند بیمارستانی را برپا کنند اما در نهایت پزشکان ما به منطقه اعزام شدند.

مسئول بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح به فعالیت های پزشکی نیروهای نظامی در حوزه مراسم اربعین اشاره کرد و گفت: در سال گذشته چهار بیمارستان صحرایی در داخل کشور و دو بیمارستان در عراق در مسیر نجف به کربلا مستقر کردیم و امسال هم حضور گسترده تری در مراسم راهپیمایی اربعین خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تجربیات کشورمان در هشت سال دفاع مقدس تجربیات ارزنده ای است که می توانیم به دیگر کشورها ارائه دهیم تاکید کرد: در دفاع مقدس بیمارستان های ما در نزدیک ترین فاصله و در سی کیلومتری خط مقدم برپا شد و ده اتاق عمل مجهز اعمال جراحی را زیر آتش توپخانه دشمن انجام می دادند.