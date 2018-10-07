به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه «موج» کیش امروز ۱۵ مهرماه در سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد. در این نشست مسعود رهبری رییس، ابراهیم حصاری دبیر، مجید برزگر عضو شورای سیاستگذاری و کاظم ملایی مدیر روابط عمومی جشنواره حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مسعود رهبری رییس جشنواره ضمن بیان این مطلب که جشنواره فیلم کوتاه «موج» به گام سوم خود رسیده است، گفت: این جشنواره بعد از برگزاری کم و بیش موفق در سال های گذشته به مرحله ای رسیده است که عنوان خود را بین فیلمسازان کوتاه کشور جا انداخته و تبدیل به یکی از جشنواره‌های مطرح ملی شده و فیلمسازان کوتاه هر ساله منتظر تحقق این رویداد در جزیره کیش هستند.

وی افزود: جزیره کیش منطقه ای است که ظرفیت های بسیار بزرگ برای رونق فرهنگ و هنر در اختیار دارد. آرامشی که در آنجا برقرار است، مناظر زیبای این جزیره، رفت و آمدها و اسکان هنرمندان شاخص کشوری در این جزیره و سکوت دست به دست هم داده تا در کیش بیش از هر استان دیگری به مساله فرهنگ و هنر پرداخته شود. در دولت تدبیر و امید وجه فرهنگی و هنری بیش از پیش در این منطقه رونق گرفت و سیاست این منطقه این بود که در کنار سیاست های پیش‌برنده در حوزه اقتصاد، این جزیره به یکی از قطب های فاخر هنری تبدیل شود از همین رو در دولت اول روحانی زیرساخت‌های خوب فراهم شد و با ورود انصاری لاری به عنوان مدیر سازمان منطقه آزاد کیش شاهد نقطه عطفی در شکوفایی رویدادها و برنامه‌های هنری در کیش هستیم.

رهبری عنوان کرد: پیش از این بیشتر رخدادهای هنری مربوط به فعالیت‌ های عامه پسند بود و با توجه به اینکه گردشگران بسیاری به این جزیره می آمدند و شاید رغبتی چندانی برای برگزاری برنامه های هنری وجود نداشت، این موضوع شرایطی را پیش آورده بود که محتوای عرضه شده در آنجا عامه پسند باشد البته برنامه های عامه پسند لازم است اما در این هنگام فقدان پرداختن به هنر جدی و ارزشمند حس می شد که دوره جدید مدیریتی با حضور انصاری لاری و دکتر پورعلی باعث شد این فضای جدید مهیا شود از همین رو در حوزه موسیقی کارهایی انجام شده و در حوزه فیلم، سیاست ما حمایت از سینمای مستقل و فیلمسازان جوانی است که شاید در سینمای بدنه شناخته شده نیستند. برای این مسیری که انتخاب کردیم هم رویداد هفتگی، هم ماهانه و هم سالانه تدارک دیده شد به همین دلیل در حال حاضر هر هفته یکی از فیلم های کوتاه به همراه عوامل فیلم نمایش داده و نقد و بررسی می شود همچنین از چندماه پیش زمینه برای نمایش فیلم های «هنر و تجربه» فراهم شد.

رییس جشنواره فیلم کوتاه «موج» کیش اظهار کرد: ما قصد داریم در سال های آینده این جشنواره بُعد بین المللی پیدا کند. امسال بررسی های درباره این موضوع صورت گرفت اما نتیجه این بود که جشنواره امسال با وسعت بیشتر در حوزه ملی برگزار شود اما در نظر داریم از سال آینده جشنواره پهنه بین المللی پیدا کند و شاید در سال اول کشورهای سند چشم انداز بیست ساله حضور پیدا کنند و امیدوارم در دوره های بعدی حوزه بین المللی از این هم فراتر برود. موضوع اصلی این جشنواره سفر و گردشگری است البته این موضوع، موضوع ثابت خواهد بود و در هر دوره آنچه تغییر می کند نگاه ویژه است و در این دوره نگاه ویژه «دریا» است.

وی تصریح کرد: یکی از ظرفیت های مهم نظام جمهوری اسلامی، مناطق آزاد برای حضور گردشگران است. سیاست مدیرعامل منطقه آزاد کیش این است که از تمام بسترهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تسهیلاتی که پیش بینی می شود استفاده شود تا گردشگران داخلی به جای خروج از کشور، جزیره کیش را مقصد خود انتخاب کنند و گردشگران خارجی در کنار شهرهای تاریخی، این جزیره را هم به عنوان یکی از مقاصد خود انتخاب کنند که این موضوع نیاز به بسترسازی و برگزاری رویدادهایی دارد که آن رویدادها جذب گردشگر را هم به دنبال داشته باشد. هدف این است که این جشنواره محملی را فراهم کند که گردشگران را جذب یا آسیب های حوزه گردشگری را به زبان فیلم بیان کند.

سپس مجید برزگر نماینده شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه «موج» گفت: امیدوارم جشنواره منظمی برای سینمای کوتاه داشته باشیم. واقعیت این است که بعد از برگزاری ۲ دوره ای که من هم در خدمت جشنواره بودم متوجه شدیم که تکلیف جشنواره مشخص نبود از همین رو دعوت شدیم تا ببینیم این جشنواره چه تفاوت هایی نسبت به بقیه دارد از همین رو در این جلسات، برای ما سفر به عنوان موضوع اصلی جشنواره موضوع مهمی تلقی شد چراکه این موضوع می توانست گستره فیلم ها را بیشتر کند. فکر می کنم این تصمیم می تواند کمک کند جشنواره متفاوت داشته باشیم و هدف خود را دنبال کند.

وی با اشاره به نگاه ویژه این جشنواره که «دریا» است، عنوان کرد: دریا با آن تعریفی که به معنای خیال و واقعیت در ادبیات ما دارد ما را تشویق کرد که بخش ویژه به همین نام باشد به همین دلیل بخش فیلمنامه هم اضافه شد که این بخش می تواند به ما کمک کند و امیدوارم طبق صحبت های انجام شده حمایت تولیدی شود. فکر می کنم گستره بزرگتری از سینمای کوتاه در این جشنواره فعالیت داشته باشد و بابت این موضوع خوش‌بین هستم.

دریا با آن تعریفی که به معنای خیال و واقعیت در ادبیات ما دارد ما را تشویق کرد که بخش ویژه به همین نام باشد در ادامه ابراهیم حصاری دبیر این جشنواره اظهار کرد: امیدوارم امسال با رفع کاستی های دوره قبل بتوانیم جشنواره بهتری داشته باشیم. محدودیت هایی در دوره اول و دوم داشتیم که در این دوره این موانع برطرف شد تا بتوانیم جشنواره را حرفه ای تر برگزار کنیم. از اعتماد رییس جشنواره تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار داد. یکی از دغدغه های من و فیلمسازان فیلم کوتاه دیدار با افراد شاخص این حوزه است که این امر میسر شده و شاید بهترین آن بتواند در جشنواره «موج» با حضور حداکثری فیلمسازان این حوزه تکرار شود.

وی افزود: امسال جایزه ویژه ای برای بهترین فیلم جشنواره تدارک دیده شده است. بخشی که مقداری برای خودم دغدغه داشت این بود که ما فضایی را برای علاقه‌مندان فیلمسازی در کیش فراهم کنیم که برای ورود به حوزه فیلمسازی کوتاه ترغیب شوند.

حصاری با بیان اینکه خودش مقداری به پاتوق‌ها، گردهمایی ها و ... این حوزه معتقد است، عنوان کرد: من تاکید دارم که این دورهمی ها باید توسط این جشنواره اتفاق بیفتد.

به گفته وی، از امروز ۱۵ مهرماه سایت جشنواره در ۲ بخش فیلم و فیلمنامه شروع به فعالیت می کند و فیلمسازان می توانند از طریق این سایت ثبت نام کنند. ضمن اینکه از امروز ثبت نام آغاز می شود و تا سی آذر ادامه دارد و ثبت نام کنندگان باید تا پایان دی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و ۱۵ بهمن هم آثار راه یافته اعلام می شود. همچنین جشنواره از هشت تا یازده اسفند برگزار می شود.

در بخش دیگر این نشست رهبری با بیان اینکه آمادگی جزیره کیش نسبت به دوره اول جشنواره چند گام برای برگزاری جشنواره بیشتر شده است، توضیح داد: در این دوره حداقل چهار سالن نمایش دیگر داریم که یکی از آنها در دهه فجر افتتاح می شود البته ادعا نمی کنم مانند دیگر جشنواره‌های بنام که به نام محل برگزاری شان شهرت یافته اند می توانیم عرض اندام کنیم اما ما چند گام در طول این سال ها بیشتر برداشته ایم و می توانیم از سال آینده حضور فیلم های خارجی را هم داشته باشیم.

حصاری هم با بیان اینکه هیات انتخاب قطعی و نهایی نشده است چون گزینه های خوب بسیاری وجود دارد، اظهار کرد: در سال های پیش یکی از اتفاقات خوبی که برای این جشنواره رخ داد این بود که فیلم های ارسالی به جشنواره و فیلم های راه یافته به مرحله نهایی در پاتوق هایی که ایجاد شده بود برای علاقه مندان و فیلمسازان فیلم کوتاه جزیره به نمایش گذاشته شد. از همین رو به دنبال رایزنی هایی هستیم که بتوانیم با صدا و سیما برای پخش این فیلم‌ها تعامل داشته باشیم.

رهبری در همین باره گفت: ما نشست هایی با صدا و سیمای کیش داشتیم که رییس صدا و سیمای کیش اعلام آمادگی کامل برای پوشش این جشنواره کرد. همچنین اعلام کرد در صورت حل شدن مالکیت معنوی و رضایت فیلمسازان، این فیلم‌ها در بایگانی صدا و سیمای کیش باقی می ماند و در ایام و ادوار مختلف پخش می شود. ما در مرکز کیش هیچ مانعی برای همکاری صمیمانه نداریم.

حصاری درباره حضور مردم در این جشنواره عنوان کرد: برنامه‌ریزی بر این اساس است که شکل اجرا را از داخل سالن های سینما بیرون بکشیم و شاید اکران ساحلی داشته باشیم.

حسنلو مدیر هنری منطقه آزاد در پایان صحبت هایش گفت: رویکرد جدید مناطق آزاد توجه ویژه به مناطق گردشگری است و رویدادهای این مناطق به صورت مستقیم به این موضوع می پردازند.

در پایان این نشست حکم دبیری این جشنواره از سوی مسعود رهبری به ابراهیم حصاری تقدیم شد. همچنین متن فراخوان جشنواره نیز در این نشست اعلام شد.