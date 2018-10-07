۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

پایان نگارش ۱۱ قسمت از فیلمنامه «بی‌همگان»

نگارش ۱۱ قسمت از مجموعه ۱۰۰ قسمتی «بی همگان» به تهیه‌کنندگی مهران مهام و قلم علیرضا کاظمی پور به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مهران مهام تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «بی‌همگان» در ارتباط با روند نگارش فیلمنامه این مجموعه گفت: از اوایل سال ۹۶ تحقیق و نگارش توسط علیرضا کاظمی پور آغاز شد و تاکنون ۱۱ قسمت از فاز نخست که ۵۰ قسمتی است نگارش شده است.

وی افزود: نگارش این مجموعه همچنان ادامه دارد و خلاصه سکانس‌های ۲۰ قسمت دیگر نیز توسط کاظمی پور نوشته‌ شده است.

مهام با اشاره به شروع پیش‌تولید این مجموعه تلویزیون از فروردین سال ۹۸ گفت: برای کارگردانی «بی همگان» با چند کارگردان مذاکراتی انجام‌ شده اما هنوز حضور هیچ‌ یک قطعی نیست.

مجموعه ۱۰۰ قسمتی «بی همگان» که چندین ماه تحقیق و پژوهش آن به طول انجامید مضمونی عاشقانه دارد. این اثر در ژانری اجتماعی و عاشقانه داستان دختر و پسری را روایت می‌کند که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. بخش‌هایی از این مجموعه با مسائل قانونی ارتباط دارد و در دادگاه می‌گذرد و همین موضوع مراحل تحقیق را طولانی کرد.

مهران مهام پیش‌تر تجربه تهیه‌کنندگی مجموعه‌هایی چون «خانه پدری»، «نرگس» و «خانه‌به‌دوش» را نیز در کارنامه کاری خود داشت.

فریبرز دارایی

    فاطمه IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سریال های جدید رو نبینیم سنگین تره

