به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مهران مهام تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «بی‌همگان» در ارتباط با روند نگارش فیلمنامه این مجموعه گفت: از اوایل سال ۹۶ تحقیق و نگارش توسط علیرضا کاظمی پور آغاز شد و تاکنون ۱۱ قسمت از فاز نخست که ۵۰ قسمتی است نگارش شده است.

وی افزود: نگارش این مجموعه همچنان ادامه دارد و خلاصه سکانس‌های ۲۰ قسمت دیگر نیز توسط کاظمی پور نوشته‌ شده است.

مهام با اشاره به شروع پیش‌تولید این مجموعه تلویزیون از فروردین سال ۹۸ گفت: برای کارگردانی «بی همگان» با چند کارگردان مذاکراتی انجام‌ شده اما هنوز حضور هیچ‌ یک قطعی نیست.

مجموعه ۱۰۰ قسمتی «بی همگان» که چندین ماه تحقیق و پژوهش آن به طول انجامید مضمونی عاشقانه دارد. این اثر در ژانری اجتماعی و عاشقانه داستان دختر و پسری را روایت می‌کند که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. بخش‌هایی از این مجموعه با مسائل قانونی ارتباط دارد و در دادگاه می‌گذرد و همین موضوع مراحل تحقیق را طولانی کرد.

مهران مهام پیش‌تر تجربه تهیه‌کنندگی مجموعه‌هایی چون «خانه پدری»، «نرگس» و «خانه‌به‌دوش» را نیز در کارنامه کاری خود داشت.