دستگیری سه فرد متخلف در شهرستان طارم استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، غلامرضا عباسی افزود : عصر روز شنبه ساعت ۱۷:۳۰ مورخ ۱۴مهرماه ۹۷ در پی دریافت گزارش از سوی دوستداران محیط زیست مبنی بر انجام تخلفات شکار و صید در ارتفاعات روستای جزلاندشت در منطقه شکارممنوع خرمنه سرطارم، بلافاصله محیط بانان در معیت مامورین اداره اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی شهرستان طارم به محل اعزام و اقدام به دستگیری سه فرد متخلف و کشف و ضبط سلاح و مقادیری ادوات شکار و صید شدند.

وی ادامه داد : از متخلفین دستگیر شده تعداد دو قبضه اسلحه قاچاق، یک قبضه اسلحه مجاز، یک دستگاه دوربین چشمی به همراه ادوات شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم ضمن تشکر از همکاری دوستداران محیط زیست، مامورین نیروی انتظامی و زحمات شبانه روزی مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طارم گفت: متخلفین دستگیر شده بومی منطقه هستند و جهت رسیدگی به تخلفات خود به دادسرای عمومی شهرستان طارم معرفی شدند.

عباسی افزود: متاسفانه علی رغم هشدارهای صادره توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان برخی افراد سودجو به دنبال شکار غیر مجاز هستند، غافل از اینکه مامورین یگان حفاظت استان به صورت شبانه روزی مشغول گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت هستند و درصورت مشاهده تخلف بامتخلفین مطابق قانون بدون هیچ اغماضی برخورد خواهند کرد.

وی ادامه دادانتظار داریم دوستداران محیط زیست درصورت مشاهده تخلفات زیست محیطی به نزدیکترین واحد محیط زیست اطلاع داده و یا باشماره تلفن ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند تا اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید.