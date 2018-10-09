جزئیات مشکلاتی که ورزشگاه آزادی دارد/«قوز بالا قوز» برای پرسپولیس

فرهاد نیکوخصال در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت ورزشگاه آزادی و ایراداتی که به این ورزشگاه برای میزبانی پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان گرفته شده است، توضیح داد و گفت: البته ۲۰۰ مورد ایرادی که عنوان شده اصلا درست نیست. در این زمینه موضوعی به ما اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه تعداد ایرادات وارد شده به ورزشگاه آزادی خیلی کمتر از ۲۰۰ مورد است، ادامه داد: در نامه فدراسیون فوتبال به وزیر ورزش، ترجمه ایرادات مورد تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان شده است. در این نامه به ۱۴ بند به عنوان ایرادهای اصلی اشاره شده که برای فینال لیگ قهرمانان باید برطرف شود. اکثر این ایرادها مربوط به تماشاگران، ورود و خروج آنها و استقرارشان می شود.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی با اشاره به نشست هایی که تاکنون برای بررسی مسائل مربوط به این مجموعه و رفع ایرادات آن برگزار شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نامه ارسالی توسط فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش نسبت به پیگیری موضوع تا حاصل شدن نتیجه دستور داده است. بر همین اساس اولین نشست هم چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد تا مسئولیت پیگیری کار مشخص شود. روز شنبه هم جلسه میدانی با حضور نماینده نهادهای ذینفع مانند یگان ویژه، استانداری، پرسپولیس، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برگزار شد.

نیکوخصال با اشاره به نشستی که به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار شد، صحبت های خود را ادامه داد و یادآور شد: نشست روز دوشنبه با درخواست مهدی تاج برگزار شد. برای این نشست نسبت به نشست گذشته از نماینده هایی که یک رده بالاتر هستند مانند رئیس سازمان لیگ، مدیریت باشگاه پرسپولیس، مطهری زاده به عنوان نماینده یگان ویژه و گودرزی از طرف شورای تامین دعوت شدند. البته که این افراد نماینده های خود را به حضور در جلسه معرفی کردند. در هر صورت در حضور آنها موضوع پیگیری شد و برآورد زمانی و مالی برای رسیدگی به ایرادات مجموعه ورزشی آزادی به نوعی نهایی شد.

وی با بیان اینکه برآوردهای مالی و زمانی لازم برای رسیدگی به ایرادات مجموعه ورزشی همزمان از طرف فدراسیون فوتبال و ورزشگاه آزادی انجام شده است، خاطرنشان کرد: آمادگی این را داریم که برای رفع ایرادات مجموعه ورزشی آزادی آغاز به کار کنیم اما این موضوع زمانی اتفاق می افتد که اعتبارات لازم تامین شده و در اختیار ما قرار بگیرد. به نوعی باید محل پرداخت اعتبارات مورد نیاز مشخص شود تا اقدامات لازم از لحاظ شرکت توسعه و ورزشگاه آزادی در این زمینه انجام شود.

نیکوخصال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که «نهادی که باید بودجه لازم برای رفع ایرادات مجموعه ورزشی آزادی را تامین کند دقیقا وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا باشگاه پرسپولیس است؟ و نقش شرکت توسعه و ورزشگاه آزادی در این زمینه چیست؟»، توضیح داد.

وی با بیان اینکه تامین بودجه به ما مربوط نمی شود، گفت: ما مجری هستیم، اعلام شده که باید بهسازی های لازم انجام شود، ما هم پذیرفته ایم اما باید بودجه لازم به موقع تزریق شود تا بتوانیم به موقع مجموعه را تحویل فدراسیون و باشگاه پرسپولیس دهیم.

وی همچنین یادآور شد: قانونا از آنجا که پرسپولیس میزبان است باید خودش هزینه های لازم در این زمینه را تامین کند اما به هر حال این تیم هم یک تیم دولتی است. از طرفی رسیدگی به ایرادات مجموعه آزادی مساله ای نیست که در بودجه سنواتی شرکت توسعه لحاظ شده باشد. این موضوعی است که حدود یک ماه پیش در بازدید نمایندگان AFC مطرح شد و به همین دلیل مسئولان شرکت توسعه بابت آن، پیش بینی در بودجه امسال خود نداشتند.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی با بیان اینکه همه دست اندرکاران باید در این زمینه دست به کار شوند، تاکید کرد: قطعا اگر این موضوع سال گذشته مطرح می شد، مسئولان شرکت توسعه پیش بینی لازم برای تامین بودجه آن را در قالب اعتبار امسال داشتند اما با توجه به زمان مطرح شدن آن، از طرف شرکت توسعه و مجموعه ورزشی آزادی شرایط کمک مالی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دیدار برگشت پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اول آبان ماه برگزار می شود گفت: حدود یک ماه فرصت داریم تا به ایرادات مورد نظر AFC رسیدگی شود بنابراین باید به سرعت کار آغاز شود تا هیچ فرصتی تلف نشود، در واقع اگر ظرف ۵ - ۴ روز آینده اعتبارات لازم تزریق شود و به صورت دو شیفت پیگیر کارها برای رفع ایرادات باشیم می توانیم وضعیت مجموعه آزادی را تا یک ماه دیگر آماده کنیم. در غیر این صورت قطعا با کمبود وقت مواجه خواهیم شد.

نیکوخصال با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال به عنوان متوالی این رشته همراه با مسئولین باشگاه که میزبان لیگ قهرمانان هستند باید پیگیر تامین بودجه لازم برای رفع ایرادات آزادی باشند، خاطرنشان کرد: البته آقای تاج هم به این موضوع اشراف کامل دارند و به همین دلیل درخواست نشست را مطرح کردند اما در مجموع به یک پشتیبانی دولتی نیاز است تا این موضوع به نتیجه برسد. امیدوار هستیم دوستان ما در فدراسیون و باشگاه خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند تا بدون اتلاف وقت بودجه مورد نیاز تزریق شود.

مدیرمجموعه ورزشی آزادی در پایان ابراز امیدواری کرد طی همین هفته اعتبار لازم تامین شود تا بهسازی مجموعه برای لیگ قهرمانان آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باشگاه پرسپولیس برای تامین ارز مورد نظر پرداخت به کادر فنی و بازیکنان خارجی اش با مشکلات جدی مواجه است، تامین هزینه برطرف کردن مشکلات ورزشگاه آزادی که گفته می شود حدود 15 میلیارد تومان است، قوز بالا قوز برای این باشگاه خواهد بود و کار گرشاسبی و همکارانش را سخت تر خواهد کرد.