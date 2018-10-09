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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد؛

اسامی ۱۰ شرکت ممیزی موادغذایی در خارج از ایران

اسامی ۱۰ شرکت ممیزی موادغذایی در خارج از ایران

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اسامی شرکت های مورد تایید جهت انجام ممیزی واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی در خارج از کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید در نامه ای به کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فهرست به روز شده شرکت های مورد تایید جهت انجام ممیزی واحدهای تولیدی موادغذایی و آشامیدنی در خارج از کشور را اعلام کرد.

ردیف

نام شرکت

اعتبار مجوز تا تاریخ

نشانی

شماره تماس

۱

بیرو وریتاس

Bureau Veritas

۹۸/۱۰/۱۹

تهران- خیابان آفریقا- کوچه گلدان- پلاک ۸- طبقه ۲

۲۲۰۵۷۴۲۲

۲

شرکت ایرانیان گواه کوثر

Acerta certification, S.L

۹۸/۱۰/۱۹

تهران- سعادت آباد- بلوار شهرداری- خ سپیدار- پلاک ۱۰- واحد ۱

۲۶۷۶۱۴۴۸

۳

TUV Nord

۹۸/۱۰/۱۹

تهران- خیابان سهرودی شمالی- خ فیروزه- پلاک ۲۲- ساختمان فیروزه- طبقه هفتم

۸۸۷۳۵۴۸۱-۲

۴

شرکت مهندسی نوآوران عرصه های علم و فناوری

Royal Cert

۹۷/۸/۱۵

تهران- خیابان مطهری- بعد از مترو مفتح- خ مهرداد- پلاک ۴- طبقه سوم- واحد ۷

۸۸۸۲۹۹۸۰

۸۸۸۲۶۵۸۸

۵

شرکت راشن رهان ایرانیان

Russian Register

۹۸/۷/۱۵

تهران- خیابان سهروردی جنوبی- خیابان برادران نوبخت- نبش کوچه عیسی وند- پلاک ۲-واحد ۲

۸۸۸۲۷۱۱۰

۸۸۸۳۶۸۸۷

۶

ICS Great Middle East

۹۷/۱۰/۳۰

تهران- بلوار ۳۵ متری قیطریه- نبش شب تاب- ساختمان پارک- شمار ه۱- واحد ۶

۲۲۲۰۰۵۰۰

۷

مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن

Moody international Qeshm certification

۹۷/۱۰/۳۰

تهران- خیابان احمد قصیر- کوچه نهم- پلاک ۱۶- طبقه چهارم

۸۸۷۱۳۱۰۱

۸

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI

۹۸/۷/۱۵

تهران- کارگر شمالی- نبش کوچه سوم- پلاک ۱۸۴۷

۴۳۹۰۴۱۱۱

۹

شرکت بازرسی رهاورد صنعت البرز (RSA)

۹۸/۵/۱۶

تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- بوستان یکم- پلاک ۶- ساختمان برلیان- طبقه ۳ واحد ۱۲

۴۴۰۱۷۰۹۸-۹۹

۱۰

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI

۹۸/۷/۱۵

تهران- خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی- شماره ۳۳۴

۸۸۸۳۳۱۷۲-۳
مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در این نامه خواستار اطلاع رسانی اسامی شرکت ها از طریق پایگاه اینترنتی سازمان غذا و دارو شده است.
کد مطلب 4425128
حبیب احسنی پور

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