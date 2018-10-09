اسامی ۱۰ شرکت ممیزی موادغذایی در خارج از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید در نامه ای به کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فهرست به روز شده شرکت های مورد تایید جهت انجام ممیزی واحدهای تولیدی موادغذایی و آشامیدنی در خارج از کشور را اعلام کرد.
|
ردیف
|
نام شرکت
|
اعتبار مجوز تا تاریخ
|
نشانی
|
شماره تماس
|
۱
|
بیرو وریتاس
Bureau Veritas
|
۹۸/۱۰/۱۹
|
تهران- خیابان آفریقا- کوچه گلدان- پلاک ۸- طبقه ۲
|
۲۲۰۵۷۴۲۲
|
۲
|
شرکت ایرانیان گواه کوثر
Acerta certification, S.L
|
۹۸/۱۰/۱۹
|
تهران- سعادت آباد- بلوار شهرداری- خ سپیدار- پلاک ۱۰- واحد ۱
|
۲۶۷۶۱۴۴۸
|
۳
|
TUV Nord
|
۹۸/۱۰/۱۹
|
تهران- خیابان سهرودی شمالی- خ فیروزه- پلاک ۲۲- ساختمان فیروزه- طبقه هفتم
|
۸۸۷۳۵۴۸۱-۲
|
۴
|
شرکت مهندسی نوآوران عرصه های علم و فناوری
Royal Cert
|
۹۷/۸/۱۵
|
تهران- خیابان مطهری- بعد از مترو مفتح- خ مهرداد- پلاک ۴- طبقه سوم- واحد ۷
|
۸۸۸۲۹۹۸۰
۸۸۸۲۶۵۸۸
|
۵
|
شرکت راشن رهان ایرانیان
Russian Register
|
۹۸/۷/۱۵
|
تهران- خیابان سهروردی جنوبی- خیابان برادران نوبخت- نبش کوچه عیسی وند- پلاک ۲-واحد ۲
|
۸۸۸۲۷۱۱۰
۸۸۸۳۶۸۸۷
|
۶
|
ICS Great Middle East
|
۹۷/۱۰/۳۰
|
تهران- بلوار ۳۵ متری قیطریه- نبش شب تاب- ساختمان پارک- شمار ه۱- واحد ۶
|
۲۲۲۰۰۵۰۰
|
۷
|
مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن
Moody international Qeshm certification
|
۹۷/۱۰/۳۰
|
تهران- خیابان احمد قصیر- کوچه نهم- پلاک ۱۶- طبقه چهارم
|
۸۸۷۱۳۱۰۱
|
۸
|
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI
|
۹۸/۷/۱۵
|
تهران- کارگر شمالی- نبش کوچه سوم- پلاک ۱۸۴۷
|
۴۳۹۰۴۱۱۱
|
۹
|
شرکت بازرسی رهاورد صنعت البرز (RSA)
|
۹۸/۵/۱۶
|
تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- بوستان یکم- پلاک ۶- ساختمان برلیان- طبقه ۳ واحد ۱۲
|
۴۴۰۱۷۰۹۸-۹۹
|
۱۰
|
شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI
|
۹۸/۷/۱۵
|
تهران- خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی- شماره ۳۳۴
|
۸۸۸۳۳۱۷۲-۳
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