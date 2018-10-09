اسامی ۱۰ شرکت ممیزی موادغذایی در خارج از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید در نامه ای به کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فهرست به روز شده شرکت های مورد تایید جهت انجام ممیزی واحدهای تولیدی موادغذایی و آشامیدنی در خارج از کشور را اعلام کرد.

ردیف نام شرکت اعتبار مجوز تا تاریخ نشانی شماره تماس ۱ بیرو وریتاس Bureau Veritas ۹۸/۱۰/۱۹ تهران- خیابان آفریقا- کوچه گلدان- پلاک ۸- طبقه ۲ ۲۲۰۵۷۴۲۲ ۲ شرکت ایرانیان گواه کوثر Acerta certification, S.L ۹۸/۱۰/۱۹ تهران- سعادت آباد- بلوار شهرداری- خ سپیدار- پلاک ۱۰- واحد ۱ ۲۶۷۶۱۴۴۸ ۳ TUV Nord ۹۸/۱۰/۱۹ تهران- خیابان سهرودی شمالی- خ فیروزه- پلاک ۲۲- ساختمان فیروزه- طبقه هفتم ۸۸۷۳۵۴۸۱-۲ ۴ شرکت مهندسی نوآوران عرصه های علم و فناوری Royal Cert ۹۷/۸/۱۵ تهران- خیابان مطهری- بعد از مترو مفتح- خ مهرداد- پلاک ۴- طبقه سوم- واحد ۷ ۸۸۸۲۹۹۸۰ ۸۸۸۲۶۵۸۸ ۵ شرکت راشن رهان ایرانیان Russian Register ۹۸/۷/۱۵ تهران- خیابان سهروردی جنوبی- خیابان برادران نوبخت- نبش کوچه عیسی وند- پلاک ۲-واحد ۲ ۸۸۸۲۷۱۱۰ ۸۸۸۳۶۸۸۷ ۶ ICS Great Middle East ۹۷/۱۰/۳۰ تهران- بلوار ۳۵ متری قیطریه- نبش شب تاب- ساختمان پارک- شمار ه۱- واحد ۶ ۲۲۲۰۰۵۰۰ ۷ مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن Moody international Qeshm certification ۹۷/۱۰/۳۰ تهران- خیابان احمد قصیر- کوچه نهم- پلاک ۱۶- طبقه چهارم ۸۸۷۱۳۱۰۱ ۸ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ۹۸/۷/۱۵ تهران- کارگر شمالی- نبش کوچه سوم- پلاک ۱۸۴۷ ۴۳۹۰۴۱۱۱ ۹ شرکت بازرسی رهاورد صنعت البرز (RSA) ۹۸/۵/۱۶ تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- بوستان یکم- پلاک ۶- ساختمان برلیان- طبقه ۳ واحد ۱۲ ۴۴۰۱۷۰۹۸-۹۹ ۱۰ شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI ۹۸/۷/۱۵ تهران- خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی- شماره ۳۳۴ ۸۸۸۳۳۱۷۲-۳

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در این نامه خواستار اطلاع رسانی اسامی شرکت ها از طریق پایگاه اینترنتی سازمان غذا و دارو شده است.