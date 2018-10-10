پلاستیک تقاضای جهانی برای نفت را بالا نگاه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: تکنولوژی‌های جدید مانند خودروهای الکتریکی، نمی‌توانند تقاضا برای نفت را از بین ببرند، چراکه بخش‌های زیادی از اقتصاد جهان نمی‌توانند بدون نفت خام دوام بیاورند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی ارشد آژانس بین‌المللی انرژی (آی‌ای‌اِی) به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: وقتی ما در مورد تقاضای نفت، اوج تقاضای نفت و دینامیک بازارهای آن بحث می‌کنیم، تمرکز ما فقط بر روی خودروها قرار دارد که این کاملا اشتباه است.

بیرول گفت: وقتی ما به ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نگاه می‌کنیم، مهمترین عاملی که به تنهایی باعث افزایش رشد تقاضای جهانی نفت می‌شود، پتروشیمی است.

آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد: پلاستیک و سایر محصولات پتروشیمی، عامل تعیین‌کننده تقاضای نفت تا ۲۰۵۰ هستند و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین و هند، احتمالا در پشت پرده این رشد قرار دارند.

طبق پیش‌بینی این آژانس، انتظار می‌رود در دهه آینده محصولات پتروشیمی بیش از ۳۰ درصد از تقاضای نفت را به خود اختصاص دهند و این میزان در ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

درحالی‌که پلاستیک و محصولات مشابه در سال گذشته، روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت، یا حدود ۱۲ درصد کل تقاضای نفت جهان، را به خود اختصاص دادند، انتظار می‌رود این میزان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۸ میلیون بشکه در روز برسد. غول‌ها نفتی مانند اکسون موبیل و رویال داچ شل، همچنین بازیگران بزرگی مانند عربستان سعودی و کویت، روی این مساله حساب باز کرده‌اند و در توسعه کارخانجات پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بیرول گفت: البته اقداماتی که برای پایدارسازی پتروشیمی‌ها انجام می‌شود، رشد این بخش را کاهش خواهد داد؛ اما صنعت پتروشیمی بدون هیچ تردیدی، تا سال‌های بسیار طولانی تقاضای نفت را بالا خواهد برد.