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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

۳۱۰ مبلغ طی دهه اربعین به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند

۳۱۰ مبلغ طی دهه اربعین به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند

زنجان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: در آستانه اربعین حسینی ۳۱۰ مبلغ و مبلغه به مراکز روستایی و شهری در شهرستان زنجان اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مسئول کمیته  فرهنگی  و آموزشی در ستاد اربعین است، افزود: در این میان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ۳۱۰ مبلغ ومبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام می‌کند. 

وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۱۰ نفر مبلغه و ۲۰۰ نفر هم مبلغ می‌باشد وبرنامه‌های صفر و اربعین را بر عهده دارند. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بابیان اینکه در پیاده‌روی اربعین سازمان اقدامات لازم را در دستور کار دارد، گفت:  کتاب‌های ادعیه و زیارت امام حسین (ع) در پایانه‌های  مسافربری  و موکب‌ها بین زائرین توزیع می‌شود چرا که در بحث ارتقای اعتقادات دینی مردم بسیار مؤثر است.

خسروی تأکید کرد: برگزاری برنامه‌های ویژه اربعین توسط هیئت‌های محوری، برگزاری گفتمان  عاشورایی در سطح مدارس و برگزاری دسته عزاداری توسط مساجد از برنامه‌های مهم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان است.

وی تصریح کرد: در دهه اربعین برنامه‌های محوری در مناطق مختلف  شهری و روستایی شهرستان زنجان برگزار می‌شود و به مدت ۱۰ شب برنامه‌های ویژه اربعین توسط مساجد شهرستان برگزار خواهد شد. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برای برگزاری درست و منظم برنامه‌های دهه اربعین از چند ماه گذشته برنامه‌ریزی کرده و بر کیفیت بخشی برنامه ها بسیار توجه کرده است. 

خسروی  به پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و گفت: پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین تجمع شیعیان است و این حضور اقتدار و عزت شیعه را نشان می‌دهد و این حضور عامل مهم تقویت وحدت و انسجام است و این وحدت توطئه‌های دشمن را خنثی و آنها را خشمگین می‌کند.

کد مطلب 4426169

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