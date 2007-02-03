ساخت ساعت متمرکز کننده نور با قابلیت درشت نمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت جدید شرکت iBEAM در کالیفرنیا، این امکان را برای افراد فراهم می کند تا با خواندن متون و یا پیدا کردن مسیر حرکت در مکان های تاریک به مشکل حرکتی خاصی برخورد نکنند.

کریس مک کل، خالق مبتکر این ساعت از شرکت iBEAM مدعی است که با طراحی این ساعت جدید به جنگ با پیری رفته است. وی گفت: درک این موضوع که خواندن متون و پیدا کردن مسیر درست حرکت برای افراد مسن که قدرت بینایی خوبی ندارند تا چه حد دردآورد است، مرا به طراحی و ساخت این ساعت ترغیب کرد.





طراحی ساعتی جدید برای جنگ با پیری

بر اساس گزارش گیزمگ، این ساعت با برخورداری از لنزهای بزرگنمایی که متون را تا 5 برابر بزرگتر می کنند، بسیاری از مشکلات را برای افراد مسن و کم بینا حل می کند.

در قاب این ساعت از یک میکروچیپ استفاده شده است تا استفاده بدون نیاز به دست برای تابش تجمع پرتوهای نوری به نقطه مورد نظر را ممکن سازد.

از نکات قابل توجه دیگر که در ساخت این ساعت به کار رفته، تابش خودکار پرتوی نوری به نقطه مورد نظر است که بدون نیاز به فشردن دکمه به صورت خودکار روشن می ماند. فناوری صرفه جویی در مصرف انرژی این ساعت این امکان را فراهم آورده تا پس از 30 ثانیه، باتری ویژه آن نور را به صورت خودکار قطع کند.

همچنین دستگاه کوچک دیگری در ساعات قرار گرفته که امکان استفاده از لینزهای بزرگنمایی کننده را تنها با تماس یک دکمه کوچک فراهم می کند. این ساعت حتی می تواند زمان را به صورت امواج صدایی به گوش دارنده برساند.