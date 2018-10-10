تاسیس دفتر گفتمان مشترک ICT کشورهای مشترک المنافع در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی که برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مخابرات «ترکمن تل- ۲۰۱۸» به عشق آباد سفر کرده، در جمع وزرای ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (RCC) گفت: ایران آمادگی دارد تا برای تاسیس دفتراتحادیه RCC برای گفتگوهای مشترک در حوزه ICT همکاری کند.

وی افزود: ICT پیوند دهنده فکر و ذهن مردم و تسهیل کننده تجارت و رشد اقتصادی است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه ICT یکی از ابزارهای اساسی در ارتقا شاخص های امنیت انسانی است، گفت: برای دستیابی به هدف منطقه ای قوی تر ایران به دنبال همکاری با همسایگان شمالی خود در حوزه ICT است تا این هدف را محقق کند.

وی توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را در راس اولویت های حوزه ارتباطات ایران برای همکاری با اعضای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) دانست و اظهار داشت: طیف گسترده ای از موضوعات از همکاری های فضایی، ماهواره ای و تنظیم مقررات و ارتباطات پستی برای همکاری های بیشتر پیش روی ما است.

اتحادیه وزاری ارتباطات کشورهای مشترک المنافع (RCC) یک اتحادیه منطقه ای است که توسط اعضای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع (CIS) روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، مولداوی، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل شده و هر ساله کنفرانس و نمایشگاه بین المللی در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. امسال ترکمنستان میزبان کشورهای عضو است.