برگزاری آزمون دوره های تربیت مربی حفظ قرآن کریم در زنجان

حجت‌الاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری آزمون سالانه ورودی دوره‌های تربیت مربی حفظ و تربیت مربی روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم طی ماه‌های آینده در استان زنجان خبر داد.

وی اظهار کرد: ثبت‌نام از حافظانی که حافظ حداقل ۵ جزء قرآن کریم و سایر افراد علاقه‌مند و واجد شرایط انجام می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: موارد امتحانی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دوره تربیت مربی آزمون حفظ ۵ جزء به‌صورت شفاهی و کتبی، آزمون کتبی چهار گزینه‌ای از کتاب درس‌نامه حفظ قرآن کریم سطح دو می‌باشد.

جنتی تأکید کرد: نفرات شرکت‌کننده در صورت قبولی در آزمون ورودی برای شرکت و گذراندن دوره فشرده تربیت مربی حفظ قرآن کریم پذیرش خواهند شد که در صورت قبولی در این دوره مدرک معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه به آنها اعطا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به اهداف برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این مسابقات تقویت فعالیت‌های نهادهای قرآنی و تشویق جوانان به فعالیت‌های قرآنی است.

وی ابراز کرد: سالانه بیش از ۲ هزار حافظ قرآنی در استان زنجان تربیت می‌شود و جامعه‌ای که به سمت قرآن و ارزش‌های دینی پیش برود آسیب‌های اجتماعی و جرائم کاهش می‌یابد.