  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور :

آموزش و پرورش سند راهبردی فن آوری اطلاعات ندارد

نبود سند جامع و راهبردی استفاده از فن آوری اطلاعات ،آموزش و پرورش فنی و حرفه ای را دچار مشکل کرده است .

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشوردر پاسخ به سوالی درباره نقش رایانه در بالارفتن سطح یادیگری دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت : نبود این سند موجب شده تا نقش رایانه در بازدهی  آموزش ها برای مسئولان نامشخص باشد .

رضا رسول زاده  تاکید کرد : در دروه وزارت وزیر سابق آموزش و پرورش سند راهبردی استفاده از رایانه در شورای راهبردی فن آوری و اطلاعات تشکیل شد اما هیچ گاه به مرحله نهایی نرسید .

این مقام مسئول تصریح کرد :  با تدوین این سند می توان استراتژی کلان ، راه حل تسهیل آموزش های درسی و بهبود شیوه های تدریس معلمان در یاددهی و یادگیری را رونق بخشید .

وی تعداد هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور را حدود یک هزار و نهصد و میانگین رایانه موجود درهر واحد اموزشگاهی را 15 دستگاه اعلام کرد و گفت :  این تعداد دستگاه  نیازرشته های تخصصی رایانه را رفع می کند .

 

 

کد مطلب 442657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها