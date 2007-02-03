آموزش و پرورش سند راهبردی فن آوری اطلاعات ندارد

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشوردر پاسخ به سوالی درباره نقش رایانه در بالارفتن سطح یادیگری دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت : نبود این سند موجب شده تا نقش رایانه در بازدهی آموزش ها برای مسئولان نامشخص باشد .

رضا رسول زاده تاکید کرد : در دروه وزارت وزیر سابق آموزش و پرورش سند راهبردی استفاده از رایانه در شورای راهبردی فن آوری و اطلاعات تشکیل شد اما هیچ گاه به مرحله نهایی نرسید .

این مقام مسئول تصریح کرد : با تدوین این سند می توان استراتژی کلان ، راه حل تسهیل آموزش های درسی و بهبود شیوه های تدریس معلمان در یاددهی و یادگیری را رونق بخشید .

وی تعداد هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور را حدود یک هزار و نهصد و میانگین رایانه موجود درهر واحد اموزشگاهی را 15 دستگاه اعلام کرد و گفت : این تعداد دستگاه نیازرشته های تخصصی رایانه را رفع می کند .