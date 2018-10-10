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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

ماجرای زندگی دختر روشندل در رادیو نمایش

ماجرای زندگی دختر روشندل در رادیو نمایش

نمایش رادیویی «چشم های روشن» درباره یک دختر روشندل از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «چشم های روشن» را که مریم گودرزی نوشته درباره دختری نابینا است که توسط خانواده اش حمایت می شود.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون ماندانا محسنی، شمسی صادقی، سیما خوش چشم، شیما جان قربان، مهرداد عشقیان، علی اصغر دریایی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«چشم های روشن» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم، تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، صدابرداری حیدر صفدری و افکتوری محمدرضا قبادی‌فر چهارشنبه ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 4426582
عطیه موذن

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