بررسی تأثیر موسیقی و آیین های مذهبی بر یکدیگر در رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، سعید مبشری تهیه کننده برنامه «عندلیب» گفت: به گواهی تاریخ، موسیقی ایران زمین پیوندی همیشگی و همزیستی عمیقی با آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی مردم داشته است. بنابر نقل قول هایی از بزرگان این عرصه در دوره هایی که هر نوع از موسیقی با ممنوعیت های شدیدی روبرو شده است موسیقی در قالب مراثی و مدایح و مناجات ها عبور کرده و به دست نسل های بعد رسیده است.

وی افزود: اما این رابطه متقابل چندی است که دچار نقصان شده و از این رهگذر هر دو سوی این رابطه یعنی آیین های مذهبی و مناجات ها از لحاظ ساختار زیبایی شناسی و موسیقی و از نظر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه دچار آسیب های غیر قابل انکاری شده اند.

مبشری در پایان بیان کرد: در برنامه این هفته «عندلیب» با حضور کارشناسان شیوه های درست ارتباط میان آواز در موسیقی ایرانی و مناجات خوانی در مناسبت های مذهبی بررسی خواهد شد.

«عندلیب» به نویسندگی و تهیه کنندگی سعید مبشری و گویندگی داود حیدری هر پنجشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن رادیو ایران می رود.