۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌ شود/ ضرورت فرهنگ سازی صحیح!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز چهارشنبه در همایش ردپای آب در تبریز با بیان اینکه با کمبود شدید آب در کشور مواجه هستیم، ادامه داد: باید مصرف آب مدیریت شود و در این خصوص فرهنگ سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید مصرف انرژی را کاهش داد و قبول کرد که با کمبود آب در کشور مواجه هستیم، ادامه داد: این مشکل کمبود آب به دلایل متعددی بوده است ولی باید توجه کنیم که در همه حوزه‌ های آب، برق، انرژی و گاز نیاز به مدیریت مصرف داریم.

خدابخش با تاکید بر اینکه بستن چاه ‌های غیرمجاز کشاورزان را با مشکل بیکاری مواجه کرد، گفت: در موضوع احیای دریاچه ارومیه با تعارضات اجتماعی روبه رو هستیم و نمی دانیم با این تعارضات چه کنیم.

استاندار آذربایجان ‌شرقی با اشاره به دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: افزایش کشاورزی در منطقه، چاه ‌های غیرمجاز، موتورهای غیرمجاز آب و عدم توجه به قوانین زیست محیطی باعث خشک شدن دریاچه شده است.

وی سپس توصیه ای به زنان و خانواده ها داشت و گفت: باید خانم های خانه دار بیش از پیش در استفاده از وسایل پرانرژی دقت کنند و در مصرف انرژی و آب صرفه جویی داشته باشند.

خدابخش با بیان اینکه ولی در حال حاضر یک انقلاب بزرگی در زمینه آب شده است، گفت: ۸۵ درصد مصرف در استان زیر الگوی استاندار است.

گفتنی است در پایان این مراسم از طرح ملی آموزشی بانوی آب در تبریز رونمایی شد.