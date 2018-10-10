دستگیری ۱۱۷ مجرم فضای مجازی در قم/ مردم مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی موالی بعد از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در کلانتری ۱۷ شهید بهشتی قم برگزار شد، اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی امروز بسیار گسترش یافته و متاسفانه در این میان افرادی سودجو، برخی مردم را فریب داده‌اند که منجر به شکایات بسیاری در پلیس فتا شده است.

وی ادامه داد: ما در حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اخلاقی و در فضای سایبری فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده‌ایم و آموزش‌های همگانی به مردم درخصوص فضای مجازی، اقدامات پیشگیرانه، استعلامات نظارتی بر کسب و کارهای اینترنتی و مباحث فنی و دیجیتال را در برنامه کاری خود داریم. آموزش همگانی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات در فضای مجازی نقش دارد و ما در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد درخصوص آگاه‌سازی مردم فعالیت داریم.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم عنوان کرد: طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۱۱۶ درصد افزایش جرایم اقتصادی در فضای مجازی داشتیم که بیشترین دلایل آسیب مردم به دلیل کنجاوی‌ها و یا طمع آن‌ها برای خرید و یا دانلود نرم افزاری بوده که غافل از کلاهبرداری مجرمان و هدایت آن‌ها به درگاه‌های جعلی بانکی بوده‌اند و اعتماد کرده‌اند.

وی ادامه داد: درحوزه کشف جرم افزایش ۸۶ درصدی و در قدرت کشف وقوع جرم افزایش ۸۷ درصدی نسبت به شش ماهه ابتدای سال گذشته داشته‌ایم و در قدرت کشف چهار درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

سرهنگ موالی افزود: ما ۴۳ درصد در دستگیری افراد مجرم افزایش داشته و توانسته‌ایم افراد بیشتری در این باره دستگیر کنیم.

وی ابراز کرد: متاسفانه شیوه‌های کلاهبرداری همواره در حال تغییر است و حضور مجرمان در شبکه‌های پرطرفدار همچون تلگرام و اینستاگرام بیشتر است. اگر آموزش‌های لازم به مردم برای آگاه سازی از چنین کلاهبرداری‌هایی نبود آمار مجرمان بیش از این می‌شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم افزود: ما ۱۰۰ درصد جرائم سیاسی را کشف کرده‌ایم و فقط پرونده‌هایی که به ما ارجاع داده می‌شود را بررسی و پیگیری می‌کنیم.

سرهنگ موالی تصریح کرد: طی شش ماهه گذشته ۱۱۷ مجرم دستگیر کردیم که ۷۰ نفر از آن‌ها در حوزه جرایم اقتصادی بودند.