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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

طی ۶ ماه ابتدای امسال انجام شد؛

دستگیری ۱۱۷ مجرم فضای مجازی در قم/ مردم مراقب باشند

دستگیری ۱۱۷ مجرم فضای مجازی در قم/ مردم مراقب باشند

قم - رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم گفت: طی شش ماهه امسال، ۱۱۷ مجرم در فضای مجازی دستگیر کرده‌ایم که ۷۰ نفر از آن‌ها در حوزه جرائم اقتصادی کلاهبرداری کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی موالی بعد از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در کلانتری ۱۷ شهید بهشتی قم برگزار شد، اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی امروز بسیار گسترش یافته و متاسفانه در این میان افرادی سودجو، برخی مردم را فریب داده‌اند که منجر به شکایات بسیاری در پلیس فتا شده است.

وی ادامه داد: ما در حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اخلاقی و در فضای سایبری فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده‌ایم و آموزش‌های همگانی به مردم درخصوص فضای مجازی، اقدامات پیشگیرانه، استعلامات نظارتی بر کسب و کارهای اینترنتی و مباحث فنی و دیجیتال را در برنامه کاری خود داریم. آموزش همگانی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات در فضای مجازی نقش دارد و ما در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد درخصوص آگاه‌سازی مردم فعالیت داریم.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم عنوان کرد: طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۱۱۶ درصد افزایش جرایم اقتصادی در فضای مجازی داشتیم که بیشترین دلایل آسیب مردم به دلیل کنجاوی‌ها و یا طمع آن‌ها برای خرید و یا دانلود نرم افزاری بوده که غافل از کلاهبرداری مجرمان و هدایت آن‌ها به درگاه‌های جعلی بانکی بوده‌اند و اعتماد کرده‌اند.

وی ادامه داد: درحوزه کشف جرم افزایش ۸۶ درصدی و در قدرت کشف وقوع جرم افزایش ۸۷ درصدی نسبت به شش ماهه ابتدای سال گذشته داشته‌ایم و در قدرت کشف چهار درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

سرهنگ موالی افزود: ما ۴۳ درصد در دستگیری افراد مجرم افزایش داشته و توانسته‌ایم افراد بیشتری در این باره دستگیر کنیم.   

وی ابراز کرد: متاسفانه شیوه‌های کلاهبرداری همواره در حال تغییر است و حضور مجرمان در شبکه‌های پرطرفدار همچون تلگرام و اینستاگرام بیشتر است. اگر آموزش‌های لازم به مردم برای آگاه سازی از چنین کلاهبرداری‌هایی نبود آمار مجرمان بیش از این می‌شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم افزود: ما ۱۰۰ درصد جرائم سیاسی را کشف کرده‌ایم و فقط پرونده‌هایی که به ما ارجاع داده می‌شود را بررسی و پیگیری می‌کنیم.

سرهنگ موالی تصریح کرد: طی شش ماهه گذشته ۱۱۷ مجرم دستگیر کردیم که ۷۰ نفر از آن‌ها در حوزه جرایم اقتصادی بودند.

کد مطلب 4426777

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