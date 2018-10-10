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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

معاون وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان:

جای آثار نویسندگان کرد عراق در نمایشگاه کتاب تهران خالی است

جای آثار نویسندگان کرد عراق در نمایشگاه کتاب تهران خالی است

سنندج - معاون وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق با اشاره به تعاملات فرهنگی گستردە ایران و اقلیم گفت: امیدواریم نشرهای اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه کتاب تهران حضور یابند.

بە گزارش خبرنگار مهر، سالار عثمان، معاون وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق  روز چهارشنبه در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت:  ایران با غنای فرهنگی و نویسندگان توانمند یکی از کشورهایی است که در حوزه کتاب و فرهنگ حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: بسیاری از آثار نویسندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق به زبان کُردی ترجمه شده است و در کتابخانه ها و کتابفروشی های ما وجود دارد .کردهای عراق با آثار نویسندگان ایرانی آشنایی دارند.

سالار عثمان با اشارە بە اینکە کتاب و فرهنگ وسیلەای است برای تجمیع ملت ها با آیین و افکار متفاوت و دولت ها با مواضع متفاوت سیاسی، گفت: مسئولین ایران و اقلیم کردستان باید بە این واقعیت مهم صحە بگذارند کە کتاب می تواند راه حل و پل ارتباطی محکمی برای مراودەهای فرهنگی بیشتر و گستردەتر باشد.

وی همچنین گفت: اقلیم کردستان آمادەگی همکاری و مشارکت در همە حوزەهای فرهنگی و هنری با ایران را دارد و در این راستا اربیل همە تسهیلات لازم برای حضور ناشران ایرانی درنمایشگاه بزرگ اربیل را فراهم کردە است.

سالار عثمان از مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد ایران خواست شرایط لازم جهت حضور ناشران اقلیم کردستان در نمایشگاه سالانەی کتاب تهران را برای وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم فراهم کنند.

وی افزود: از طرف ایرانی می خواهیم سال آیندە جای آثار نویسندگان کرد عراقی در نمایشگاه تهران خالی نباشد.

هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب روز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی از جمله مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق آغاز بەکار کرد.

نمایشگاه کتاب کردستان از ١٨ تا ٢٣ مهر ٩٧ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر سنندج دایر است.

کد مطلب 4426852

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