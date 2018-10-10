بیش از ۱۰۰۰ مسلح منطقه عاری از سلاح در ادلب را ترک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که حداقل هزار نفر از افراد وابسته به گروههای مسلح به تازگی منطقه عاری از سلاح در ادلب سوریه را ترک کرده‌اند.

وی با اشاره به خروج سلاح سنگین از منطقه عاری از سلاح افزود: روز نهم اکتبر رسانه های ترکیه ای از خروج سلاح های سنگین از منطقه عاری از سلاح خبر دادند و هم اکنون ما به وسلیه کارشناسانمان از صحت این اخبار مطمئن شدیم.

تائید خبر ترک گروهی از شورشیان مسلح از منطقه عاری از سلاح در ادلب پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه و ترکیه در نیمه اکتبر توافق کردند که منطقه‌ای حائل تحت عنوان منطقه عاری از سلاح در ادلب ایجاد کنند.

در این ارتباط منابع رسمی در ۲۶ شهریورماه پس از دیدار رئیس جمهور روسیه ولادیمر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در سوچی روسیه، اعلام کردند که یک منطقه حائل و عاری از سلاح به عمق ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر در بین خطوط تماس ارتش سوریه و مسلحین در شمال غرب سوریه ایجاد خواهد شد و افراد وابسته به گروههای مسلح و ارتش سوریه از این مناطق عقب نشینی کرده و تنها نیروهای روسی و تُرک در آن مستقر می‌شوند.

حال به نظر می‌رسد خروج این افراد وابسته به گروههای مسلح از منطقه عاری از سلاح در راستای توافقات پیشین میان مسکو و آنکارا صورت گرفته است.