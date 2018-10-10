کانون های فرهنگی هنری مساجد سهم مهمی در اوقات فراغت جوانان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه طرح ملی اوقات فراغت کانونهای فرهنگی هنری کشور با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه از استان سیستان و بلوچستان، آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه از استان هرمزگان در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام رضا ارزانی در ابتدای این مراسم با تقدیر از نگاه ارزشمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: تعابیر و احادیث اهل بیت به این موضوع اشاره دارند که رویکردهایی کودک محور، نوجوان محور و جوان محور دارند که الحمدالله این اتفاق در کانون های فرهنگی هنری مساجد هم افتاده است. هنر یک شیوه بیان است و شیوه ای برای ادا کردن. منتهی این شیوه بیان از هر تبیین دیگری نافذتر و ماندگار تر است. بهترین فضا برای رشد هنرمند، مسجد است که از این ۱۸ اسفند سال ۷۱ این اتفاق در مساجد رقم خورده است.

مدیرکانون های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به فعالیت این کانونها ادامه داد: در ابتدای تابستان در سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون مساجد ۲۰ هزار و ۹۰۰ کانون ثبت شده بودند که امروز به ۲۲ هزار کانون رسیده که در این مراسم شرکت کرده اند. اعضای این سامانه هم به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسیده که امیدواریم تا پایان امسال، این تعداد به بیش از ۲ میلیون نفر برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ائمه مساجد ارتباط تنگاتنگی با کانونهای فرهنگی هنری دارند از آنها تقدیر و تشکر کرد و گفت: مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها از ظرفیت استانها برای بهره برداری در کانون های فرهنگی هنری مساجد بسیار استفاده کردند. این ظرفیت بسیار عظیم ظرفیتی است. این ظرفیت بسیار عظیم ظرفیتی است که به عنوان یکی از رویکردهای عظیم انقلاب اسلامی ایران در چهلمین سال انقلاب باید به آن اشاره کرد.

حجت الاسلام ارزانی با اشاره به تشکیل شورای عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: شورای عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد امروز با حضور وزیر ارشاد شکل گرفتند که از تمام ظرفیت های جامعه برای پیشبرد فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد استفاده خواهند کرد. از سال ۹۶ تاکنون ۴ مرتبه این شورا تشکیل شده که ثمرات ارزشمندی را برای کانونها داشته است.

تفسیرهای چندگانه از اوقات فراغت

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با یادی از شهدای مدافعان حرم اظهار کرد: اوقات فراغت را با چند تفسیر می توان ارائه کرد که رویکرد آن می تواند متفاوت باشد. اینکه چه برداشتی از اوقات فراغت داریم ابعاد گسترده ای دارد. یکی اینکه اوقات فراغت وقت های خالی و پرت است. در این معنا اوقات فراغت به معنای یک وقت خالی ناخواسته، آزاد شده است. تفسیر دیگر اوقات فراغت به معنای وقت هایی است که انسانها می خواهند رفع خستگی کنند. وقت فراغت به معنای رفع خستگی بعد از یک تلاش است. تفسیر سوم هم اوقات فراغت را به معنای وقت تفریح و سرگرمی یعنی وقتی که انسان می خواهد یک فضای مفرح برای خود درست کند، تعریف می کند.

وی افزود: این تفسیرهای سه گانه هر کدام برای خودراههایی برای پر کردن داشته و دارند. اما تفسیر چهارمی از اوقات فراغت وجود دارد و آن این است که اوقات فراغت آن وقت انتخابی زندگی است و ما دو نوع وقت و زمان داریم. یکی زمانهایی که بر حسب وظیفه کارهایی را انجام می دهیم و آن اوقاتی است که ما قبل از انتخاب، خود آن را پیش فروش کرده ایم اما همه ما وقت هایی فراتر از این وقت های پیش فروش شده داریم و آن وقت های آزاد انتخابی است که باید آنها را استحصار کرد و در دوران امروز از این وقت ها کم نداریم که باید آن را تبدیل به وقت خودمان کنیم و این وقت های انتخابی بسیار در زندگی ما تاثیرگذار هستند.

صالحی تاکید کرد: اوقات فراغت با این تفاسیر یعنی اینکه چگونه می توانیم وقت های انحصاری را به وقت های خلاق تبدیل کنیم و اینکه چگونه می توان انرژی زمان را آزاد کرد و آزاد کردن این انرژی خیلی بیشتر از زمانهای وظیفه صورت می گیرد. اوقاع فراغت در واقع یعنی توجه به این زمانهای انتخابی. کسانی که می کوشند اوقات فراغت را به اوقات زمان های انتخابی تبدیل کنند کار بزرگی کرده اند و با این نگاه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد در حوزه اوقات فراغت سهم مهمی را دارا هستند و می توانند برای آزاد سازی این زمان انتخابی نقش مهمی داشته باشند.

مساجد ظرفیتی هستند برای بکارگیری این زمان انتخابی و همچون گنج متراکمی هستند که باید از آنها استفاده کرد. مسجد ترکیبی از بیت الله و بیت الناس است و پایگاه خداست. مردمی که در مسجد هستند کمتر جایی می توان دید و از ظرفیت های مسجد باید در این راه استفاد کرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه فضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد که جوانان و نوجوانان، آنها را می سازند ترکیب سه گانه مسجد، فرهنگ وهنر است، اظهار کرد: این سه، مثلثی را می سازند که به عنوان یک پایگاه مهم در شخصیت سازی و کنش سازی موثر برای اوقاع فراغت خود به آن فکر می کنیم و این اوقات فقط برای تابستان نیست بلکه به عنوان کل ایام سال می توان به آن فکر کرد. اوقات فراغت یعنی آزاد سازی زمان آن هم با انتخاب و امیدوارم کانونهای فرهنگی هنری مساجد بتوانند با چنین رویکردی به سمتی حرکت کنند که بتوان شخصیت جوانان و نوجوانان این مرز و بوم را متصل به اندیشه های بزرگان اسلام، انقلاب و بویژه اندیشه های امام راحل (ره) کرد.

در انتهای این مراسم با تجلیل از فعالان کانونهای فرهنگی هنری و مدیران برتر فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و خانواده شهیدان مدافع حرم از کارت عضویت چند منظوره کانونهای فرهنگی هنری و برخی از رویدادهای هنری بچه های مساجد رونمایی شد.