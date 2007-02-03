۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۸

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر :

برای تنظیم بازار شب عید محدودیت اعتبار نداریم

محمد صادق مفتح از عدم محدودیت اعتبار برای تنظیم بازار شب عید امسال خبر داد و گفت: برای این امر براساس جدول یارانه‌های بودجه سال 85 و براساس شرایط روز عمل خواهیم کرد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص میزان اعتبارویژه برای تنظیم بازار شب عید ، گفت: امسال محدودیتی از نظرتامین اعتبار برای تنظیم بازار شب عید نداریم .

محمد صادق مفتح با اشاره به این که به منظور تامین اعتبار تنظیم بازار شب عید براساس جدول یارانه های بودجه سال 85 عمل خواهیم کرد، افزود: سهمیه مشخصی برای اعتبار یاد شده در سال جاری نداریم و براساس شرایط روز برای تامین اعتبارمورد نظرعمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی برای تامین اعتبارمورد نظرتنظیم بازارشب عید امسال براساس شرایط روز تصمیم گیری خواهد خواهد کرد و تصمیمات این وزارتخانه دراین خصوص متعاقبا اعلام می شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی درخصوص میزان مجوزهای صادر شده برای صادرات سیمان ، خاطرنشان کرد: براساس طرح جامع صادراتی سیمان تاکنون 15 مجوز از سوی این وزارتخانه صادر شده است.

وی گفت: وزارت بازرگانی تاکنون 15 مجوز صادرات برای کارخانجات تولید کننده سیمان به میزان 150 هزار تن صادر کرده است که براساس تعهد کارخانجات این روند ادامه خواهد داشت.  

