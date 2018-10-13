هنوز از علیرضا منصوریان ناراحتم/ توافق کردیم اما پولم را ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمرانزاده یکی از مدافعان تیم فوتبال استقلال در سالهای گذشته بود؛ مدافعی که خیلی زود در دل هواداران جا پیدا کرد ولی از سوی علیرضا منصوریان در لیست مازاد قرار گرفت و برای همیشه از جمع آبی پوشان جدا شد.
عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط این روزهای خودش و همچنین ارزیابی تیم استقلال پرداخت. مشروح این گفتگو در ادامه می آید:
* خبرگزاری مهر - این روزها به چه کاری مشغول هستید؟
- حنیف عمران زاده: فعلاً استراحت میکنم و به کارهای شخصیام رسیدگی میکنم؛ مشغول زندگی هستم و در کنار خانواده، به کارهای عقبماندهام میرسم.
* چه زمانی از فوتبال خداحافظی خواهید کرد؟
- به زودی همه متوجه میشوند که من از فوتبال خداحافظی خواهم کرد البته این موضوع را در هفتههای آینده به طور رسمی، اعلام و برای همیشه با توپ گِرد و زمین چمن خداحافظی خواهم کرد.
* برای شما سخت نیست که بخواهید از فوتبال خداحافظی کنید؟
- فوتبال زندگی من بود، سالها به بازی مشغول بودم و هرگز فکر نمیکردم که روزی یکی از چهرههایی شوم که هواداران به او علاقه دارند! این اتفاق برای همه فوتبالیستها خواهد افتاد. بازیکنانی قبل از ما بودند که یک روز به فوتبال روی آوردند، محبوب شدند و با چشمهای اشکبار، فوتبال را ترک کرده و از آن به بعد تنها خاطرات دوران بازیگریشان را مرور میکردند.
* آیا نمیخواهید به فوتبال ادامه دهید؟
- از یک تیم لیگ دسته اولی پیشنهاد داشتم اما دیگر دوست ندارم در لیگ یک بازی کنم چون یک سال این اتفاق افتاد و آنقدر سختی کشیدم که برای هفتاد پشتم بس است!همان زمانی که در لیگ یک بودم.
* آیا به دلیل اینکه از فوتبال کنارهگیری کردید باز هم به تماشای آن مینشینید؟
- من عاشق فوتبال هستم و زندگی خود را مدیون آن میدانم؛ روزگاری بازی میکردم و حالا از تماشای فوتبال لذت میبرم و احساس کسانی را که در زمین هنگام گل خوردن ناراحت شده و از گل زدن خوشحال میشوند، درک میکنم و همیشه برای تمامی فوتبالیستها آرزوی سلامتی میکنم.
* آیا موافق این هستید که امکان حضور در تیم ملی برایتان در دوران بازیگری وجود نداشت؟
- من در زمان افشین قطبی، علی دایی و حتی کارلوس کیروش، به اردوی تیم ملی دعوت شدم و تجربه حضور در اردوهای ملی را دارم اما متأسفانه نتوانستم به طور پیدرپی در تیم ملی کشورم حضور داشته و مانند یک سرباز برای موفقیت فوتبال کشورم تلاش کنم ولی آرزو میکنم بعد از سالها تیم ملی کشورمان در جام ملتهای آسیا قهرمان شود زیرا این روزها با اردوهایی که تیم ملی برگزار میکند و امکاناتی که در اختیار سرمربی تیم ملی است، همه از این تیم انتظار قهرمانی در آسیا را دارند.
* اگر در حال حاضر بازیهای استقلال را میبینید، به نظرتان شرایط این تیم چگونه است؟
- بازیهای تیم را نگاه میکنم و متأسفم که شرایط استقلال خوب نیست؛ مُهرههای بزرگی را از دست داد و همین مسئله باعث شد که استقلال نتواند در این فصل بازیهای خوبی از خود ارائه دهد. رفتن ابراهیمی، جباروف، تیام، حسینی و نورافکن، شرایط را برای استقلال سخت کرد اما امیدوارم شفر بتواند باز هم تیم را به دوران اوج رسانده و شاهد قهرمانی استقلال در لیگ برتر باشیم.
* خارجیهای استقلال را چطور دیدید؟
- نمیدانم چه بگویم. آنها بیشتر شبیه کشتیگیر و مانکن هستند تا فوتبالیست؛ هنوز متوجه نشدم دلیل حضور آنها در استقلال چیست. مانکنی که هنوز ۱۰ دقیقه برای استقلال بازی نکرده یا کشتیگیری که در مجموع در دو بازی هم فیکس نبوده، رقمهای آنچنانی میگیرند و اگر هم به پولشان نرسند، بدون هیچ تعصبی به پیراهن استقلال، فوراً از این تیم شکایت کرده و باعث محرومیت آن میشوند. ایکاش به جای پرداخت رقمهای اینچنینی به این خارجیهای بیکیفیت، استقلال چند بازیکن جوان دیگر به خدمت میگرفت زیرا آنها انگیزه بالایی دارند و میتوانند کمک بیشتری به آبیپوشان کنند.
* هنوز هم از علیرضا منصوریان دلخور هستید؟
- از منصوریان ناراحتم البته نه به دلیل اینکه من، برهانی و طالبلو را از استقلال کنار گذاشت؛ مربیگری سلیقهای است و هرکس طبق سلیقه خودش عمل میکند شاید من هم اگر روزی مربی شوم، به یک بازیکن اعتقاد زیادی داشته باشم و دیگری را نپسندم اما هنوز برایم غیرقابل هضم نیست که منصوریان چنین رفتاری با ما کرد؛ نحوه برخورد او بسیار بد بود چرا که حرمت ما سه نفر را نگه نداشت و ما از این موضوع ناراحت هستیم. منصوریان میتوانست به راحتی با ما صحبت کند و این موضوع را به خود ما بگوید اما لیست مازاد و قرار دادن عکس ما سه نفر در یک قاب، در شأن ما نبود. من، آرش و وحید میتوانستیم یک سال دیگر هم بازی کنیم و بعد خداحافظی کرده و برای همیشه از استقلال برویم اما فکر میکنم منصوریان در کارهایش عجله کرد و همانطور که مشاهده کردیم، در پایان کار هم در استقلال موفق نبود و نتوانست آنچه را که در آرزویش بود، محقق کند.
* با توجه به اینکه زمانی اختلاف شدیدی بین شما و رحمتی پیش آمد و با یکدیگر قهر بودید، آیا با وی در ارتباط هستید؟
ـ با مهدی در ارتباط هستم، از تجربیاتش استفاده زیادی کردم و او یکی از دوستان بسیار خوب من است؛ البته در یک برههای سوءتفاهم و اختلافی بین من و مهدی به وجود آمد اما توسط یکی از دوستان مشترک، همدیگر را دیدیم، صحبت کردیم، اختلافاتمان حل شد و حالا همیشه با هم در ارتباط هستیم.
* هنوز هم از استقلال طلبکار هستید؟
- طلب من از استقلال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود. در این راستا به باشگاه رفتم و همانند بسیاری از بازیکنانی که این تیم را دوست داشتند و بخشی از طلب خود را بخشیدند، من هم نیمی از آن را بخشیدم و قرار شد مابقی طلب من را در سه قسط پرداخت کنند؛ البته چون اسپانسر پولی به باشگاه نداده، من یکی از بازیکنان بدشانسی هستم که هنوز نتوانستهام پولم را دریافت کنم.
* آیا برای دریافت مطالبات خود به باشگاه هم رفتهاید؟
- من فقط یکبار این کار را کردم آن هم برای بخشش نیمی از طلبم و آقای فتحی را مردی بسیار دوستداشتنی، خونگرم و خاکی دیدم اما قسم میخورم که دیگر، روی آن را ندارم تا برای دریافت مطالباتم به باشگاه بروم؛ شخصیت فتحی را دوست دارم و امیدوارم هر چه زودتر مشکل من را حل کند. باید بگویم تنها کسانی که هنوز مطالباتشان را دریافت نکردهاند، من و میثم مجیدی هستیم که شاید به دلیل کمرویی، هر روز برای دریافت طلبمان به باشگاه نمیرویم.
* یک جمله درباره استقلال بگویید.
- تیم محبوبم، سالها با هواداران آن زندگی کردم و تلخیها و شیرینیهایی با آن داشتم اگرچه با شرایطی سخت، از آن جدا شدم ولی تنها آرزویم این است که این تیم محبوب همیشه موفق باشد و هواداران آن همیشه لبخند بر روی لبهایشان باشد.
* صحبت پایانی شما؟
- امیدوارم با توجه به شرایط جوی که به وجود آمد و استان مازندران به دلیل باران شدید، خسارتهای زیادی متحمل شد، مسئولین استانی و کشوری نسبت به این مسائل بیتفاوت نباشند و آنچه که از دستشان برمیآید، برای این مردم انجام دهند زیرا بسیاری از مردم مازندران این روزها بیخانمان شده و در شرایط سخت زندگی میکنند.
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