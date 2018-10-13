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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۰

سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

اعزام تیم های پزشکی به مراسم اربعین/استقرار بیمارستان های سیار

اعزام تیم های پزشکی به مراسم اربعین/استقرار بیمارستان های سیار

سرپرست سازمان اورژانس کشور، از اعزام تیم های پزشکی به مراسم پیاده روی اربعین حسینی خبر داد.

پیرحسین کولیوند، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کار اعزام تیم های پزشکی، کادر درمانی و تیم های آزمایشگاهی، از صبح شنبه از محل حرم مطهر امام(ره) آغاز می شود.

وی از استقرار بیمارستان های سیار در مسیر زائران اربعین خبر داد و افزود: بیمارستان های ویژه نیرو های مسلح نیز در مرزهای داخلی کشور مستقر می شوند تا به زائران ایرانی خدمات رسانی کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، همچنین از اعزام تیم های بهداشتی به مراسم راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد و گفت: این تیم ها در مسیر راهپیمایی زائران اربعین مستقر می شوند.

کولیوند، نظارت بر بهداشت موادغذایی و آشامیدنی زائران اربعین را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارشناسان بهداشت محیط، بر سلامت موادغذایی و آشامیدنی زائران، نظارت مستمر دارند.

وی تاکید کرد: امسال در مراسم راهپیمایی اربعین، ۱۷ هزار نیروی فوریت‌های پزشکی و ۹۰۰۰ تیم درمانی در مناطق مرزی حضور می‌یابند و علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، به بیماران آن شهرها هم خدمت ارائه می‌دهند.

کد مطلب 4428183
حبیب احسنی پور

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