ثروت آفرینی کشور با تبدیل پلاسمای ایرانی به دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورفتح اله در آغاز سال جدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای موسسه علمی پژوهشی طب انتقال خون، اظهارداشت: دانشگاه ها باید چرخه صنعت را کامل کنند و در همه رشته ها تفکر خلاق، کار آفرینی و خلق ثروت به دانشجویان آموخته شود و آنها را در این زمینه هدایت کنند.

وی افزود: دانشگاه نسل سوم کارآفرین است و دانشجویان آن باید برای خود و جامعه بتوانند خلق ثروت کنند.فارغ التحصیلان دانشگاهی باید محرک جامعه باشند و همکاری تنگاتنگ دانشجویان و کارشناسان سازمان و موسسه بیانگر حرکت این موسسه علمی به سمت دانشگاه نسل سوم بود.

پورفتح اله تاکید کرد: باید طلب کار بودن از درآمد نفتی را کنار بگذاریم و به فکر ثروت آفرینی از روشهای خلاق و سایر منابع مورد غفلت قرار گرفته باشیم.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ادامه داد: در هر امری باید هزینه و فایده را محاسبه کرد و برآن اساس برنامه ریزی کرد. پژوهشی که اختراع دوباره چرخ باشد تنها بار مالی بر سیستم تحمیل می کند و راهگشا نخواهد بود.

وی گفت: با نگاهی به درون و پتانسیل خود و دانشجویان و ظرفیت های موجود می توان پتانسیل های بالایی کشف کرد و ثروت آفرید.

مدیرعامل سازمان انتقال خون، استفاده از میلیون ها لیتر پلاسمای مازاد بر نیاز را یکی از همین دستاوردها خواند و افزود: با پالایش قراردادی پلاسما نه تنها به الگو و سرآمد کشورهای منطقه امرو تبدیل شده ایم بلکه با تبدیل سالانه بیش از یک میلیون لیتر پلاسمای به دست آمده از اهدای خون بخش قابل توجهی از داروهای مشتق از پلاسما را با منبع داخلی تامین می کنیم. این کار ثروت آفرینی به همراه داشته و صرفه جویی قابل توجهی نصیب کشورمان کرده است.

پورفتح اله افزود: کسب دانش جدید این فرایند، مبتنی برGMP و ایجاد هزارانSOP و ارتقای فرایندها دستاورد همین خلاقیت است. ما اکنون می توانیم این دانش را به کشورهایی که فاقد آن هستند صادر کنیم. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد که سالانه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر پلاسما در جهان دور ریخته می شود. دانشجوی ما باید آماده شود به این کشورها برود و تکنولوژی که ما صاحب آن هستیم را برای آن کشورها اجرا کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش معاون تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان انتقال خون و همکارانش در این زمینه، ادامه داد: دستور العملی به امضای ۲۳ کشور منطقه رسیده است که پلاسما را نیز وارد چرخه انتقال خون کنند و داروهای مشتق از پلاسما را از منبع داخلی تهیه کنند و این نه تنها یک دستاورد که یک فرصت بزرگ برای دانشجویان و متخصصان ما است.

پورفتح اله ادامه داد: گام بعدی ارتقای دانش و فناوری سازمان برای تهیه خمیر پلاسما به جای پلاسما است که این به ما فرصت خواهد داد در میان کشورهای پالایشگر بهترین با کیفیت ترین و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنیم.

مدیر عامل سازمان انتقال خون، گلبول های سفید موجود در فیلترها که به خاطر پیشگیری از عوارض تزریق خون حذف می شوند را فرصت دیگری برای سرمایه گذاری و خلق ثروت خواند که می توان از این محصول مازاد که حاوی سلول های زنده است برای مصارف آزمایشگاهی بهره برد.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد باید نگاهی خلاقانه به درون داشته باشیم و ظرفیت ها را کشف کنیم.