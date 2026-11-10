خالد جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرزهای تمرچین پیرانشهر و کلیه سردشا در استان هم مرز با کشور عراق فعال بوده و مشکلی در تردد مسافرو ترانزیت کالا نداریم.

وی با بیان اینکه روزانه ۶۰۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی و حمل و نقل کالا از مرز تمرچین پیرانشهر و سه هزار مسافر و مرزنشین از این مرز تردد می کنند، اظهار کرد: این تردد ناوگان ترانزیتی در مرز تمرچین در نقطه مقابل مرز حاج عمران در عراق قرار دارد و تردد ترانزیت و مسافر در روزهای اخیر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در مرز کیله سردشت نیز شاهد روزانه تردد ۲۵۰ تا ۳۰۰ ناوگان ترانزیتی هستیم و در حال حاضر تبادل کالا در نقطه مقابل این مرز با کشور عراق به صورت روان در حال انجام است.

آذربایجان غربی با دو مرز کیله سردشت و تمرچین پیرانشهر با کشور عراق مرز مشترک دارد.