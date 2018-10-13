به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دربندی از طراحی سامانه اراضی و املاک این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: تمام اطلاعات اردوگاه‌ها باید در سامانه اراضی و املاک آموزش و پرورش ثبت شود.

وی محصور کردن حدود اردوگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: برای جلوگیری از ورود افراد غیر و همچنین تلاش بیشتر برای حفظ و حراست از اردوگاه‌ها، محیط اردوگاه باید محصور باشد.

دربندی وظیفه رئیس اردوگاه را حفظ اموال منقول و غیر منقول اردوگاه برشمرد و تصریح کرد: استفاده از فضای هر اردوگاه منطبق بر نوع کاربری است و معمولا نوع کاربری اردوگاه‌ها، فرهنگی است اما اگر بخشی از فضای آن مستعد تجاری بود، برای تغییر کاربری باید از طریق مراجع قانونی مجوز لازمه اخذ و سپس اقدام شود.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی گفت: واگذاری بخشی از فضای اردوگاه به غیر از آموزش و پرورش که معمولاً به صورت اجاره انجام می‌شود باید با اخذ مجوز لازم صورت گیرد، البته بر اساس ماده ۴۳ قانون تنظیم و ماده ۵ قانون تنظیم دو، در صورت عدم نیاز به ملک و اطمینان از عدم مستهلک شدن ملک و همچنین تشخیص بلااستفاده بودن بر عهده مقام مجاز و اجاره دادن آن ملک بر اساس نظر کارشناس دادگستری است.

وی ادامه داد: اجاره دادن فضاهای اردویی از طریق برگزاری مزایده انجام می‌شود البته اگر طرف قرارداد اجاره، دستگاه دولتی و عمومی غیردولتی باشد، نیازی به انجام مزایده نیست.

دربندی، استفاده بهینه از فضای اردوگاه را ضروری دانست و اظهار کرد: سعی شود از همه فضای اردوگاه استفاده شود تا به علت بلا استفاده بودن، طمع واگذاری آن بخش به غیر آموزش و پرورش وجود نداشته باشد لذا می‌شود در آن قسمت اردوگاه، کشاورزی کرد.

وی تجهیز اردوگاه‌ها به کمک‌های اولیه را ضروری دانست و آن را در کاهش صدمات در حوادث بسیار موثر برشمرد.