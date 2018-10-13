به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به برخی شایعات مجازی درباره تغییر دبیر شورای نگهبان در کانال سروش خود در این مورد نوشت:

«واقعا باید برای بیکاری فکری کرد!

سخنی منسوب به داستایوسکی است که می گوید؛ کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.

شب گذشته خبری کذب مبنی بر انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان منتشر شد و برخی افراد رسانه ای نیز به آن دامن زدند. این در حالی بود که انتخابات هیات رئیسه شورا هر سال در ۲۶ تیر ماه برگزار می شود. هر چه فکر کردم که چرا این خبر سراپا غیرصحیح ساخته شده، نفهمیدم، اما تعجب از عده ای که از فرط بیکاری به آن دامن زدند. امیدوارم نرخ اشتغال افزایش یابد تا شاید از این طریق از انتشار چنین اخبار جعلی جلوگیری شود و این قبیل دروغ ها را باور نکنیم».

کدخدایی همچنین در حساب توئیتری خود نوشت:

‌«دبیر شورای نگهبان هر سال از بین اعضا انتخاب می شود. انتخابات هیات رئیسه نیز در ۲۶ تیر ماه برگزار می گردد. بنابراین؟!»