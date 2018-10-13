به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سومین دوره بازیهای پاراآسیایی که از روز ۱۴ مهر به میزبانی اندونزی آغاز شده بود، امروز شنبه با برگزاری آخرین مسابقات به پایان خط خواهد رسید.

در روز آخر این بازیها تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با پیروزی برابر ژاپن در دیدار فینال کمک بزرگی کرد تا کاروان ورزش ایران در رده سوم قرار بگیرد. ایران و ژاپن رقابت نزدیکی برای قرار گرفتن در رده سوم داشتند که ایران این رقابت را از رقیب خود برد.

کاروان خودباوری و امید ایران با کسب ۱۳۶ مدال شامل ۵۱ طلا، ۴۲ نقره و ۴۳ برنز به کار خود در این بازیها پایان داد. ایران در دو دوره گذشته این بازیها مقام چهارمی را به خود اختصاص داده بود.

مدال آوران ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی به شرح زیر هستند:

طلا:

۱ - شاهین ایزدیار - شنا - کلاس S۱۰

۲- یونس سیفی‌پور ـ دوومیدانی ـ پرتاب کلاب ـ کلاس S۳۲

۳ـ ساره جوانمردی ـ تیراندازی ـ خفیف ۵۰ متر

۴ـ رقیه شجاعی ـ تیراندازی ـ تفنگ بادی ایستاده ـ ۱۰ متر SH۱

۵ـ علیرضا قلعه‌ناصری ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک

۶ـ شاهین ایزدیار ـ شنا ۱۰۰ متر آزاد ـ کلاس S۱۰

۷ـ عذرا مهدوی‌کیا ـ دوومیدانی ـ دوی ۱۵۰۰ متر

۸ـ وحید علی نجیمی ـ دوومیدانی ـ دوی ۲۰۰ متر

۹ـ امیر جعفری ـ وزنه‌برداری دسته پنجم ۹ کیلوگرم

۱۰ـ مهدی اولاد ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۱۱

۱۱ـ محمدرضا احمدی ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۳۳

۱۲ـ ساره جوانمردی ـ تپانچه بادی ۱۰ متر P۲ ـ کلاس SH۱

۱۳ـ شاهین ایزدیار ـ شنا ـ ماده ۲۰۰ متر مختلط

۱۴ـ روح‌الله رستمی ـ وزنه‌برداری ـ دسته ۷۲ کیلوگرم

۱۵ـ فرزاد سپهوند ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک

۱۶ـ بتول جهانگیری ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۳۳

۱۷ـ حسین خرسندامیری ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک

۱۸ـ مهدی اولاد ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک ـ کلاس F۱۱

۱۹ـ عاطفه نقوی ـ شطرنج ـ B۲-B۳

۲۰ـ تیم شطرنج بانوان ـ B۲-B۳

۲۱ـ امید کریمی ـ شطرنج ـ B۲-B۳

۲۲ـ علیرضا مختاری ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۵۳

۲۳ـ هاشمیه متقیان ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک ـ کلاس F۵۶

۲۴ـ وحید نوری ـ جودو دسته ۹۰ کیلوگرم

۲۵ـ احسان موسوی‌نژاد ـ جودو ـ دسته ۱۱۱ کیلوگرم

۲۶ـ محمدرضا زندی ـ تیروکمان ـ کلاس W۱

۲۷ـ عارف بهاروند ـ دوومیدانی

۲۸ـ شاهین ایزدیار ـ شنا

۲۹ـ شاهین ایزدیار ـ شنا

۳۰ـ مهناز امینی ـ پرتاب نیزه

۳۱ـ آرزو حکیمی ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۳۲

۳۲ـ امید ظریف صنایع ـ دوومیدانی ۴۰۰ متر ـ کلاس T۱۳

۳۳ـ زهرا نعمتی و غلامرضا رحیمی تیروکمان (تیم میکس ریکرو)

۳۴ـ مهدی علیزاده ـ پرتاب نیزه ـ کلاس F۳۳-۳۴

۳۵ـ حامد امیری ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۵۴-۵۵

۳۶ـ تیم ملی والیبال نشسته مردان

۳۷ـ وحید علی نجیمی ـ دوومیدانی ۴۰۰ متر ـ کلاس T۱۲

۳۸ـ سجاد محمدیان ـ پرتاب وزنه ـ کلاس F۴۲

۳۹ـ محمد الوان‌پور ـ پرتاب نیزه ـ کلاس F۵۶

۴۰ـ حمید اسلامی ـ دوومیدانی ۱۵۰۰ متر ـ کلاس T۱۱

۴۱ - الناز دارابیان - پرتاب دیسک کلاس F۵۱، F۵۲ و F۵۳

۴۲ - سامان پاکباز - پرتاب دیسک کلاس F۱۲

۴۳ - پیمان نصیری - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر کلاس T۲۰

۴۴ - سیدحامد صلحی پور - وزنه برداری دسته ۹۷ کیلوگرم

۴۵ - تیم شطرنج بانوان - کلاس B۳ - B۲

۴۶ - تیم گلبال مردان

۴۷ - سیامند رحمان - وزنه برداری دسته ۱۰۷ کیلوگرم

۴۸ - شاهین ایزدیار - شنا - ۱۰۰ متر کرال پشت

۴۹ - عشرت کردستانی - پرتاب وزنه

۵۰ - حامد امیری - پرتاب نیزه

​۵۱ - تیم بسکتبال با ویلچر آقایان

نقره:

۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه

۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک

۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم

۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه

۵ - جاوید احسانی شکیب - پرتاب دیسک

۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر

۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه

۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲

۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶

۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

​۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴

۱۵- زهرا نعمتی در ریکرو

۱۶ - فریبا زنده بودی - شطرنج

۱۷ - تیم شطرنج مردان

۱۸ - تیم شطرنج بانوان

​۱۹ - اسدالله عظیمی - دوومیدانی

۲۰ - نادر مرادی - وزنه برداری

۲۱ - هاشم رستگاری - دوی ۴۰۰ متر کلاسT۳۷

۲۲- تیم ملی والیبال نشسته بانوان

​۲۳- جلیل باقری - پرتاب وزنه

۲۴ - هاجر صفرزاده - دوی ۴۰۰ متر کلاس T۱۲

۲۵ - تیم جودو نابینایان

۲۶ - شاهین ایزدیار ماده ۴۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰

۲۷ - محمد خالوندی - پرتاب نیزه

۲۸ - فائزه کرمانی - پرتاب نیزه کلاس F۳۳/۳۴

۲۹ - مسعود حیدری - پرتاب دیسک کلاس F۱۲

۳۰ - مرضیه صدقی - پرتاب وزنه کلاس F۵۴

۳۱ - فرشته مرادی - پرتاب وزنه ماده F۳۴

۳۲ - هرمز سیدی - پرتاب نیزه کلاس F۳۷/۳۸

۳۳ - داود علی قاسمی - دوومیدانی - دو ۱۰۰ متر - کلاس T۱۳

۳۴ - محمدرضا خیراله زاده - جودو وزن ۱۰۰ کیلوگرم

۳۵ - تیم تیراندازی - میکس کامپوند

۳۶ - امان الله پاپی - پرتاب نیزه

​۳۶ - محسن کاییدی - پرتاب نیزه

۳۷ - ملیحه صفایی - شطرنج

۳۸ - فاطمه برقول - شطرنج

۳۹ - تیم شطرنج بانوان - کلاس B۱

​۴۰ - علی اکبر غریب شی - وزنه برداری دسته ۱۰۷

۴۱ - منصور پورمیرزایی - وزنه برداری دسته ۱۰۷ کیلوگرم

۴۲ - عبدالرضا جوکار - پرتاب نیزه

برنز:

۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه

۲ - زهرا برناکی - پرش طول

۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز

۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک

۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم

۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم

۷ - علی امیدی – دو و میدانی

۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر

​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر

۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳

۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک

​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری

​۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه

​۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی

۱۷ - آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱

۱۸ - فاطمه برقول - شطرنج

۱۹ - لیلا زارع زاده - برنز

​۲۰ - شطرنج نابینایان گروه B۱ آقایان

۲۱ - مجید کاکوش - تیراندازی با کمان

۲۲ - فرهاد کهریزی - دوی ۴۰۰ متر کلاس T۳۶

​۲۳ - هاجر صفرزاده - ماده دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲

۲۸ - شیلا حدادی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۴/۵۵

۲۵ - ژیلا یوسفی - پرتاب دیسک

۲۶ - بتول جهانگیری - پرتاب نیزه کلاس F۳۳/۳۴

۲۷ - تیم ملی گلبال بانوان

​۲۸ - امین عبدل پور - ماده ۱۵۰۰ متر مردان

۲۹ - شهلا حدیدی - پرتاب وزنه کلاس F۵۴

۳۰ - جواد حردانی - پرتاب نیزه کلاس F۳۷/۳۸

۳۱ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - دوی ۱۰۰ متر

۳۲ - علیرضا مختاری - دوومیدانی - پرتاب دیسک

۳۳ - محمد خالوندی - پرتاب دیسک

۳۴ - امیر خسروانی - دوومیدانی - پرش طول کلاس T۱۲

۳۵ - امیر جعفری - جودو وزن ۷۳ کیلوگرم

۳۶ - فریبا زنده بودی - شطرنج

۳۷ - سامان رضی - وزنه برداری دسته ۱۰۷ کیلوگرم

۳۸ - محمدحسین کریمی - شنا ۵۰ مترال کرال سنیه

۳۹ - میکائیل دیانی - دوومیدانی - دو ۵۰۰۰ متر

۴۰ - پروین مقدم - پرتاب وزنه کلاس f۵۵

۴۱ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس f۳۲

​۴۲ - فریبا زنده بودی - شطرنج