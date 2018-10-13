به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به طراحی و فرم بدنه خاص خودروهای سواری ولوو و متریال سختی که در ساخت قطعات آن بکار رفته، صافکاری و ترمیم بدنه ولوو نیازمند دانش و تخصص و همچنین استفاده از دستگاه های مخصوص و منحصر به فرد است.

از همین رو داتیس خودرو اقدام به تجهیز بخش صافکاری و نقاشی به دستگاه‌های روز دنیا نظیر دستگاه نقطه جوش زن، جوش CO۲ و ... با کمک متخصصان حوزه صافکاری و نقاشی در تیم خدمات کرده است.

داتیس خودرو با در نظر گرفتن طیف گسترده خودروهای وارداتی و بررسی انواع بدنه خودرو، اقدام به راه‌اندازی تخصصی‌ترین مرکز صافکاری و نقاشی خودروهای سواری کرده است.

تمام امور مربوط به حوزه ترمیم بدنه خودروها از جمله لیسه‌گیری، صافکاری بدون رنگ، صافکاری با استفاده از رنگ کوره‌ای، نقاشی بدنه، شاسی‌کشی و تعویض قطعات در تعمیرگاه مرکزی داتیس انجام می‌پذیرد.

علاقه مندان می‌توانند با تماس با شماره های ۱۸۵۲ و ۰۲۱-۷۵۳۰۶ ضمن تعیین وقت قبلی برای انجام بازدیدهای فنی و سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند.

زمان مراجعه روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی۱۷:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ است.