به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به طراحی و فرم بدنه خاص خودروهای سواری ولوو و متریال سختی که در ساخت قطعات آن بکار رفته، صافکاری و ترمیم بدنه ولوو نیازمند دانش و تخصص و همچنین استفاده از دستگاه های مخصوص و منحصر به فرد است.
از همین رو داتیس خودرو اقدام به تجهیز بخش صافکاری و نقاشی به دستگاههای روز دنیا نظیر دستگاه نقطه جوش زن، جوش CO۲ و ... با کمک متخصصان حوزه صافکاری و نقاشی در تیم خدمات کرده است.
داتیس خودرو با در نظر گرفتن طیف گسترده خودروهای وارداتی و بررسی انواع بدنه خودرو، اقدام به راهاندازی تخصصیترین مرکز صافکاری و نقاشی خودروهای سواری کرده است.
تمام امور مربوط به حوزه ترمیم بدنه خودروها از جمله لیسهگیری، صافکاری بدون رنگ، صافکاری با استفاده از رنگ کورهای، نقاشی بدنه، شاسیکشی و تعویض قطعات در تعمیرگاه مرکزی داتیس انجام میپذیرد.
علاقه مندان میتوانند با تماس با شماره های ۱۸۵۲ و ۰۲۱-۷۵۳۰۶ ضمن تعیین وقت قبلی برای انجام بازدیدهای فنی و سرویسهای دورهای و تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی داتیس خودرو واقع در شرق تهران مراجعه کنند.
زمان مراجعه روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی۱۷:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ است.
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