طی ۲۰ سال آینده از هر ۳ اصفهانی یک نفر سالمند خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، هومن محمدی صبح شنبه در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند، اظهار داشت: براساس سرشماری سال ۹۵ و آمارنامه شهرداری اصفهان، در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت این استان سالمندان هستند که طبعا ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها در شهر اصفهان زندگی می کنند.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های موجود، طی ۲۰ سال آینده از هر سه اصفهانی، یک نفر سالمند است و این مسئله بر اهمیت بسترسازی های لازم برای جامعه از هم اکنون تاکید دارد.

رئیس اداره اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی برای فراهم کردن مقدمات شهر دوستدار سالمند باید در اموری همچون شهرسازی، حمل و نقل، ترافیک و اموری از این نوع انجام شود، اظهار کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان فعالیت های مختلفی را از طریق دفتر تخصصی سالمند که از ابتدای دهه نود کار خود را آغاز کرده، انجام داده است.

وی اضاف کرد: در حوزه اجتماعی نیز صدور کارت منزلت شهروندی که تا امروز ۳۰ هزار سالمند را تحت پوشش خود قرار داده، امکانات مختلفی با تخفیفات ویژه در اختیار سالمندان قرار داده است.