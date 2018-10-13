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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

«صد روز کما» منتشر شد

«صد روز کما» منتشر شد

کتاب «صد روز کما» با نگاهی به زندگینامه شهید حججی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نجفی این کتاب را با نگاهی به زندگینامه شهید حججی در قالب داستان نوشته است. «صد روز کما» با هدف آشنایی با شخصیت و زندگی شهید محسن حججی و بر مبنای اسناد و گفتگوهای مرتبط با این شهید والامقام از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار شده است.

بنا براین گزارش؛ شهید محسن حججی یکی از نیروهای لشکر زرهی ۸ نجف اشرف و از نیروهای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود. او اهل اصفهان و ۲۵ ساله بود که در منطقه مرزی عراق و سوریه طی یورش داعش، اسیر و دو روز بعد از اسارت همچون سالار شهید اباعبدالله الحسین علیه السلام به درجه رفیع شهادت نائل شد. او درمحرومیت زدایی مناطق فقیر کشور حضور فعّال داشت. از این شهید فرزندی به نام علی به یادگارمانده است.

کتاب «صد روز کما» روز سه شنبه هفته گذشته در حاشیه جشنواره تجلیل از پدیدآورندگان کتابهای درسی رونمایی شد.

کتاب «صد روز کما» در ۱۰۳ صفحه و با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان در فروشگاه‌های سراسر کشور در دسترس مخاطبان قرار دارد.

کد مطلب 4428541
حمید نورشمسی

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