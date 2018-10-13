به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‎شرقی، محمد فرج‌زاده صبح امروز با بیان اینکه این طرح آماری با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۹۳ به اجرا درمی‌آید، اظهار کرد: کارشناسان امور دام بر وجود تغییرات در تعداد دام سبک (گوسفند و بز) تاکید می‎ورزند اما اطلاعاتی از میزان دقیق آن ندارند.

وی افزود: در این طرح آمارگیری اطلاعات مربوط به تعداد دام سبک در روز آمارگیری به تفکیک سن، جنس، دام به دنیا آمده و محل استقرار این دام‎ها در هر ماه از بهره‎برداران پرسیده شده و نتایج آن در قالب «روند تغییرات ماهانه دام سبک» و «تقویم زایش» ارائه خواهد شد.

فرج‎زاده تصریح کرد: این اطلاعات ضمن کمک به برنامه‎ریزی بخش دام می‎تواند مورد استفاده متولیان تنظیم بازار فرآورده‎های مرتبط با دام سبک و محققان قرار گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مطابق پیش‎بینی زمان اجرای این طرح در طول یک سال و به صورت ماهانه خواهد بود؛ اولین مرحله آن به شکل حضوری از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ مهر سال ۱۳۹۷ و مراحل بعدی آن نیز هفته چهارم هر ماه به صورت تلفنی اجرا خواهد شد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: طرح آمارگیری «اندازه‎گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک» در استان همزمان با سراسر کشور با تعداد ۳۲۰ بهره‎بردار از سه هزار بهره‎بردار کل کشور اجرا می‎شود.