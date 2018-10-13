به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی، محمد فرجزاده صبح امروز با بیان اینکه این طرح آماری با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۹۳ به اجرا درمیآید، اظهار کرد: کارشناسان امور دام بر وجود تغییرات در تعداد دام سبک (گوسفند و بز) تاکید میورزند اما اطلاعاتی از میزان دقیق آن ندارند.
وی افزود: در این طرح آمارگیری اطلاعات مربوط به تعداد دام سبک در روز آمارگیری به تفکیک سن، جنس، دام به دنیا آمده و محل استقرار این دامها در هر ماه از بهرهبرداران پرسیده شده و نتایج آن در قالب «روند تغییرات ماهانه دام سبک» و «تقویم زایش» ارائه خواهد شد.
فرجزاده تصریح کرد: این اطلاعات ضمن کمک به برنامهریزی بخش دام میتواند مورد استفاده متولیان تنظیم بازار فرآوردههای مرتبط با دام سبک و محققان قرار گیرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی ادامه داد: مطابق پیشبینی زمان اجرای این طرح در طول یک سال و به صورت ماهانه خواهد بود؛ اولین مرحله آن به شکل حضوری از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ مهر سال ۱۳۹۷ و مراحل بعدی آن نیز هفته چهارم هر ماه به صورت تلفنی اجرا خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: طرح آمارگیری «اندازهگیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک» در استان همزمان با سراسر کشور با تعداد ۳۲۰ بهرهبردار از سه هزار بهرهبردار کل کشور اجرا میشود.
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